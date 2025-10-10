上任不足三年被指「道德無能」 秘魯總統被國會罷免下台

秘魯總統博魯阿爾特上任後九度被國會提出彈劾，今日（10 日）終要難逃下台命運。圖為她上月 23 日出席紐約聯合國大會。 (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

秘魯國會今日（10 日）投票通過罷免女總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），其職務由國會議長 Jose Jeri 暫代至明年四月，屆時再由人民投票選出下任總統。秘魯 Z 世代不滿博魯阿爾特，近期持續遊行示威，爆發警民衝突，最終導致總統遭彈劾並下台，成為九年內第六位離任總統。

涉多宗醜聞 收珠寶名表未伸報

博魯阿爾特遭罷免的經過有點戲劇性，秘魯國會首先在昨日（9 日）通過展開彈劾程序，隨後通宵開會，傳召博魯阿爾特出席國會的聆訊，但她拒絕現身，結果在 130 位議員當中，有 124 人投下贊成票，結果彈劾議案獲通過，博魯阿爾特被罷免下台，而她遭踢走的理由是「道德無能」（moral incapability），任內無法遏止罪案肆虐。

秘魯首都利馬近期示威浪潮持續，矛頭直指 63 歲的博魯阿爾特。自 2022 年 12 月上台以來，她任內捲入多宗醜聞，國會議員已曾八次動議要罷免她。其中一宗醜聞是涉嫌收受珠寶及名表等禮物而未有伸報。博魯阿爾特的前一任總統 Pedro Castillo 也是遭彈劾下台，他任內鎮壓示威，造成五十人死亡。

過去數周，反政府示威一浪接一浪，觸發點是當局上月初實施新措施，強制年輕人為退休金供款，而秘魯國民本身正面對工作不穩的問題，非官方失業率高達 70%。以 Z 世代為主的示威者亦不滿有組織罪案嚴重，勒索及謀殺案頻生。

秘魯首都利馬過去數周示威不絕，圖為上月底一群 Z 世代示威嘗試衝擊國會大樓。(Photo by Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images)

在上月底秘魯國會大樓外一場示威中，警方與示威者爆發衝突。(Photo by Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images)