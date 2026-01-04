宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
上任後首訪華 國事訪問4日 習近平今接見李在明
南韓總統李在明應國家主席習近平邀請，周日抵達北京，展開在為期4天的國事訪問，是其就任後首次訪華，亦是時隔6年再有南韓總統到訪。韓媒指中方鬆綁「限韓令」可能成為會談議題，並關注雙方會否提及近期的中日矛盾。李在明訪華之際，南韓和日本偵察到北韓昨晨向東部海域發射多枚彈道導彈，示威意味濃。
李在明與夫人金惠景乘專機昨抵達北京首都國際機場，科技部部長陰和俊在場迎接。李在明周日晚先與旅華韓僑舉行晚餐座談會，並介紹政府將提供的支援。他周一將與習近平舉行首腦會談，是兩人去年11月在慶州APEC峰會期間會談後的第二次會晤，料將簽署十多份經濟、產業和氣候等深化合作諒解備忘錄；兩人亦料將討論朝鮮半島局勢、供應鏈投資及旅遊方面等合作。李在明周二將與國務院總理李強會面，並共晉午餐；他還會出席商務論壇，其後轉往上海訪問，到訪大韓民國臨時政府舊址，並跟上海市委書記陳吉寧共晉晚餐。南韓逾200名企業家組成代表團陪同李在明出訪。
李在明出發前接受央視訪問，稱南韓對中方最核心關切的台灣問題，將一如既往、秉持尊重一個中國的立場。他並稱，今次訪華目的是最大限度減少或消除誤解矛盾，推動韓中關係躍升並發展到新階段，並認為南韓應該盡可能與中國實現共存與合作。中國外交部發言人林劍較早前在回答記者提問時表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，李在明今次訪問為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步向前發展發揮積極作用。
北韓發射多枚彈道導彈示威
另外，南韓聯合參謀本部指北韓昨晨近8時，由平壤附近發射數枚導彈，飛行約900公里，墜落日本和俄羅斯之間的海域。南韓軍方分析可能涉及稱為北韓版「伊斯坎德爾」的KN-23系列導彈，亦不排除是超高音速導彈「火星-11戊」。南韓國家安全保障會議召開緊急會議。分析指，北韓或趁李在明訪華展示武力，亦希望在美國突襲委內瑞拉之際，凸顯自身具備與委內瑞拉不同的軍事力量。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/上任後首訪華-國事訪問4日-習近平今接見李在明/633348?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程
數月來，美國間諜一直在監視委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro’）的一舉一動。 一個小型團隊，包括一個委內瑞拉政府內部消息源，持續觀察這位63歲領導人睡在哪裡、吃什麼、穿什麼，甚至據高級軍官透露，還包括監視「他的寵物」。 然後，在12月初，一項名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的計劃最終敲定。這是數月精心策劃和演練的結果，美國精銳部隊甚至按馬杜羅位於首度加拉加斯的安全屋搭建了一個全尺寸複製品，以練習進入路線。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
紐約時報：特朗普對委內瑞拉的攻擊非法、不明智
美國在周六（3 日）凌晨對委內瑞拉發動軍事打擊，抓走委國總統馬杜羅。美國總統特朗普當天中午在「海湖莊園」發表講話，承認此次美國軍事行動的目標就是抓捕馬杜洛，並稱美國將接管委內瑞拉，直至實施安全過渡。鉅亨網 ・ 2 小時前
特朗普稱馬杜羅副手已宣誓就職委內瑞拉總統 將協助美國完成權力交接
【彭博】— 在委內瑞拉總統馬杜羅於周六被美軍抓捕後，美國總統特朗普表示，馬杜羅政府副總統羅德裡格斯已宣誓就任總統，並將與美國合作，推動該國向民主選舉產生的政府過渡。Bloomberg ・ 1 天前
美國空襲委內瑞拉 特朗普：馬杜羅夫婦已被擒 司法部：起訴毒品、槍械等多項罪名｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據 CNN 報道，委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電。Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬杜洛夫婦遭美軍逮捕 從監控到攻堅一次看懂
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普（Donald Trump）觀看美軍即時畫面，見證美國部隊戲劇性地逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普表示，無美國人員傷亡，但強調若馬杜洛或委國安保部隊反抗，「他就可能死於行動中」。法新社 ・ 19 小時前
《經濟學人》揭特朗普委內瑞拉行動真相：重啟門羅主義、劍指石油與西半球霸權
《經濟學人》分析指出，特朗普突襲拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，真正目的是重塑美國在西半球的主導權，透過門羅主義、石油利益與間接統治，全面改寫拉丁美洲地緣政治格局。鉅亨網 ・ 20 小時前
美國拘捕委內瑞拉總統行動幕後曝光 模擬住所、CIA線人與地面突擊
美國總統特朗普於週六（3 日）凌晨 4:21 在 Truth Social 平台發文表示，美國成功執行了一項大膽行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。據了解，這項行動雖然出人意料，但其實已經策劃數月，包括多次詳盡演練。鉅亨網 ・ 1 天前
委內瑞拉｜人均GDP曾高踞全球第四 現今陷通脹270%深淵 委內瑞拉與西方脫鈎苦果浮現
委內瑞拉曾為南美最富裕國家，卻在與西方脫鈎後經濟急挫，年通脹重返225%，施政失敗令經濟與民生全面崩潰。Yahoo財經 ・ 1 天前
【新聞點評】特朗普馬杜羅皆面對加價危機
委內瑞拉總統馬杜羅和美國總統特朗普，一個淪為階下囚，一個高高在上耀武揚威，但兩人的共通點是同樣備受「加價」問題困擾。最新一期《經濟學人》以「難以負擔的焦慮」為封面故事，揭示負擔能力危機（affordability crisis）在世界各地日益嚴峻。信報財經新聞 ・ 6 小時前
特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部再回應！
美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛，中國外交部發言人周六（3 日）深夜回應後，周日下午再度回應，稱中方嚴重關切美方強行控制馬杜洛夫婦，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。鉅亨網 ・ 20 小時前
王毅：中方從不認為任何國家可充當國際警察
中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日(4日)在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話時表示，委內瑞拉形勢突變引發國際社會高度關注。中方從不認為任何國家可以充當國際警察，也不認同任何國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。中方一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。中方願同包括巴基斯坦在內的國際社會一道，堅定捍衛《聯合國憲章》。 對話間雙方一致同意，深化戰略溝通和行動協調，落實好構建中巴命運共同體行動計劃，推進中巴經濟走廊「2.0升級版」建設，共同紀念兩國建交75周年。恪守《聯合國憲章》宗旨，反對侵犯別國主權的霸凌行徑。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
林健鋒：冀預算案紓解民困 公務員不再凍薪
政府日前表示，預料全年經濟增長或達3.2%。行會成員林健鋒表示，雖然政府上調經濟預測，惟來年外圍環境一定有變數，香港首要鞏固國家安全、特別是金融安全，亦要積極對接國家「十五五」規劃。他又認為，過去一年公務員做了大量工作，值得肯定，希望不再凍薪，應該考慮加薪。am730 ・ 21 小時前
委內瑞拉副總統稱不知馬杜羅及夫人去向 要求提供仍活著的證據
美國總統特朗普宣布,美國在針對委內瑞拉的行動中,抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及他的夫人,將他們帶離委內瑞拉。委內瑞拉副總統羅德里格斯透過國家電視台表示,政府不知道馬杜羅及他的夫人現在何處,要求提供他們活著的證據,又說美方行動造成委內瑞拉官員、士兵及平民喪生。美國傳媒披露美方今次行動更多細節。哥倫比亞廣播公司引述消息人士報道指,馬杜羅是被美軍三角洲特種部隊抓獲。特朗普接受《紐約時報》電話訪問時說,抓獲馬杜羅得益於周密計劃、精銳部隊及優秀人員,是一次精彩行動。他又說稍後會在海湖莊園舉行新聞發布會,進一步公布詳情。美國猶他州共和黨籍聯邦參議員邁克李在社交媒體表示,國務卿魯比奧在電話告訴他,馬杜羅已被美方抓捕,將就刑事指控在美國接受審判,魯比奧預計美方沒有進一步打擊委內瑞拉的計劃。 (BC)#委內瑞拉 #特朗普 #馬杜馬 #美股infocast ・ 1 天前
委內瑞拉最高法院令副總統暫接政權！特朗普：只要她「聽美國的」就不會派美軍
委內瑞拉憲法法院裁定由副總統羅德里奎茲暫代總統職務，全面行使國家元首權力。美國總統特朗普表示，只要羅德里奎茲配合美方安排，美軍將不需部署委內瑞拉，引發國際高度關注。鉅亨網 ・ 21 小時前
委內瑞拉變天！CNN：馬杜洛夫婦在臥室被拖出帶走
據美國《CNN》周六（3 日）報導，兩名知情人士透露，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯被美軍從臥室拖出帶走。鉅亨網 ・ 1 天前
中國駐日本大使館：中國公民日本遭辱罵毆打受傷 籲避免前往日本｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國駐日本大使館上周六（3 日）發布最新警示，指日本部分地區近日治安環境不靖，呼籲中國公民近期避免前往日本，而已在當地的中國公民亦需提高警覺。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
馬杜洛的崛起與爭議
（法新社卡拉卡斯3日電） 今天被美國特種部隊逮捕的馬杜洛在委內瑞拉掌權超過10年，執政期間，他以鐵腕維持高壓統治，同時卻也極力對外包裝，試圖營造謙遜親民的領袖形象。●馬克思主義者與基督徒 在卡拉卡斯，馬杜洛的畫像貼滿了各處建築，他努力塑造親民形象，公開宣稱自己是棒球迷、熱愛騷莎（Salsa）舞，經常在國營電視上展示舞步，身旁總有妻子相伴。法新社 ・ 18 小時前
川普PO照！委內瑞拉總統馬杜洛下落曝光
美國總統川普周六（3 日）在社交平台 Truth Social 上發布一張委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上的照片，畫面顯示馬杜洛戴著手銬與眼罩。鉅亨網 ・ 1 天前