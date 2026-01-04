上任後首訪華 國事訪問4日 習近平今接見李在明

南韓總統李在明伉儷 北京首都國際機場

南韓總統李在明應國家主席習近平邀請，周日抵達北京，展開在為期4天的國事訪問，是其就任後首次訪華，亦是時隔6年再有南韓總統到訪。韓媒指中方鬆綁「限韓令」可能成為會談議題，並關注雙方會否提及近期的中日矛盾。李在明訪華之際，南韓和日本偵察到北韓昨晨向東部海域發射多枚彈道導彈，示威意味濃。

李在明與夫人金惠景乘專機昨抵達北京首都國際機場，科技部部長陰和俊在場迎接。李在明周日晚先與旅華韓僑舉行晚餐座談會，並介紹政府將提供的支援。他周一將與習近平舉行首腦會談，是兩人去年11月在慶州APEC峰會期間會談後的第二次會晤，料將簽署十多份經濟、產業和氣候等深化合作諒解備忘錄；兩人亦料將討論朝鮮半島局勢、供應鏈投資及旅遊方面等合作。李在明周二將與國務院總理李強會面，並共晉午餐；他還會出席商務論壇，其後轉往上海訪問，到訪大韓民國臨時政府舊址，並跟上海市委書記陳吉寧共晉晚餐。南韓逾200名企業家組成代表團陪同李在明出訪。

李在明出發前接受央視訪問，稱南韓對中方最核心關切的台灣問題，將一如既往、秉持尊重一個中國的立場。他並稱，今次訪華目的是最大限度減少或消除誤解矛盾，推動韓中關係躍升並發展到新階段，並認為南韓應該盡可能與中國實現共存與合作。中國外交部發言人林劍較早前在回答記者提問時表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，李在明今次訪問為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步向前發展發揮積極作用。

北韓發射多枚彈道導彈示威

另外，南韓聯合參謀本部指北韓昨晨近8時，由平壤附近發射數枚導彈，飛行約900公里，墜落日本和俄羅斯之間的海域。南韓軍方分析可能涉及稱為北韓版「伊斯坎德爾」的KN-23系列導彈，亦不排除是超高音速導彈「火星-11戊」。南韓國家安全保障會議召開緊急會議。分析指，北韓或趁李在明訪華展示武力，亦希望在美國突襲委內瑞拉之際，凸顯自身具備與委內瑞拉不同的軍事力量。

