上半年1464宗結核病呈報個案 21宗涉及學生

【on.cc東網專訊】衞生署衞生防護中心胸肺服務公布，今年1月至6月，共接獲1,464宗結核病呈報個案，比去年同期少151宗，減幅接近10%；期內的呈報個案中，有21宗涉及學生。中心提醒市民，特別是學校、學生及家長，應時刻保持個人及環境衞生，預防結核病。

今年上半年接獲的1,464宗結核病呈報個案中，有21宗涉及學生，年齡介乎12歲至26歲，佔同期結核病呈報個案1.43%。與去年同期學生的結核病個案比率1.73%相比，今年上半年的個案比率持續下降，期內亦沒有發現涉及校園的結核病群組個案。

衞生署公共衞生服務處主任戴麗文指出，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。盡早發現病例及適時進行抗結核藥物治療，是最主要的結核病防控措施。她又指，香港的結核病呈報率及死亡率在過去數十年持續顯著下降，惟結核病在本港仍然相當普遍。

中心提醒，市民必須繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。市民若有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】