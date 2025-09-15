上半年327人吸食依托咪酯 較去年同期上升2.8倍

【on.cc東網專訊】今年上半年共有1,326名年齡由10至20歲的青少年因干犯刑事罪行被捕，較去年同期減少200多人，下跌14%，亦低於過去10年平均數。當中洗黑錢下跌45%，詐騙跌了38%、其餘涉及盜竊、傷人及嚴重毆打，和行劫罪案的被捕人數均有減少。至於嚴重毒品、非禮等罪行則錄得升幅。

執法部門指今年上半年最新錄得被呈報吸食依托咪酯人數有327人，與2024年同期比較上升2.8倍，已超去年全年總數，其中逾60%為21歲以下年輕人。執法部門又指新一期《師長攻略》加入「拆解迷思」章節，解答例如依托咪酯不會令人上癮等誤解。

新一期《師長攻略》 5個主題包括「依托咪酯」、「兒童網上性誘識」、「詐騙及洗黑錢」、「盜竊」及「童黨及校園欺凌」。4.2萬本小冊子將於本月中旬開始發放予全港中小學、辦學團體和青少年服務機構等。

