上合峰會登場 習近平痛批霸凌行徑

（法新社天津1日電） 中國國家主席習近平今天在天津召開的高峰會中，與歐亞各國領袖聚首時，痛批當前世界秩序中的「霸凌行徑」，意在凸顯北京在區域關係中的核心角色。

上海合作組織成員國包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克和白俄羅斯。該組織標榜為非西方式合作，並試圖成為傳統聯盟的替代方案。

習近平告訴出席的領袖，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），全球局勢「變亂交織」。

他同時抨擊某些國家的「霸凌行徑」。這被認為暗指美國。

習近平在致詞中說：「成員國面臨的安全與發展任務更加繁重。」

他補充說：「展望未來，世界動蕩變革，我們仍須遵循『上海精神』...更好發揮組織功能。」