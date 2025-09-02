上合發聲明支持多邊貿易體制 加強數字經濟發展合作

【on.cc東網專訊】2025年上海合作組織峰會周日至周一（8月31日至9月1日）在天津舉行，閉幕後發布多項合作聲明，包括關於多邊貿易體制和加強數字經濟發展等方面。中國商務部有關負責人周二（9月2日）解讀《上海合作組織元首理事會關於支持多邊貿易體制的聲明》，指該聲明層級高、發布時機準，強調發展的重要性，中方將加強與上合組織其他成員國溝通合作。

商務部有關負責人指，目前多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，個別國家濫用關稅措施，嚴重破壞全球經貿秩序，為全球經濟發展帶來較大的不確定性和不穩定性。上合組織成員國支持以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，最終達成並發布聲明。聲明強調應對挑戰，支持白羅斯、伊朗和烏茲別克盡快加入世貿組織，期待明年召開的第14屆部長級會議取得務實成果。商務部認為聲明重視發展，將助力發展中成員實現工業化，支持最不發達國家更好融入多邊貿易體制。

上合組織峰會另發布關於加強數字經濟發展的聲明，成員國將在有關方面發展政策加強協作，定期開展對話，探討建立相關合作機制的可能性。各國將落實合作項目，推進數字公共基礎設施等建設與升級，推動關鍵經濟領域數字化轉型，應用先進技術方案，培養高質量人才並提升數字技能，包括開展學術交流活動。各國另會開展有關領域工作交流、學術研討、成果展示及圓桌對話，分享發展經驗；又會調動鴿子智庫及科研院所力量，深化互惠合作。

中國國家發改委、國家能源局發布消息，中國-上合能源合作平台揭牌儀式周二在北京市舉行，將深化各成員國在能源領域務實交流合作，拓展清潔能源合作新空間，提升區域能源治理能力，打造安全、綠色、共享發展平台。國家能源局主要負責人表示，中國企業在上合組織國家新簽、開工、投產電力及可再生能源領域項目超160個，油氣等領域項目超60個，總金額約3,800億元人民幣（約4,200億港元），拉動地區經濟社會發展。

