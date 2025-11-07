上周仍出席公開活動 蘇州副市長受查

雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
【on.cc東網專訊】江蘇省紀委監委周五（11月7日）發布消息，蘇州市委常委、副市長唐曉東涉嫌嚴重違紀違法，正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，現年56歲的唐曉東在復旦大學本科畢業，為中央黨校研究生。唐曉東在蘇州工作多年，曾任蘇州市吳中區委副書記、區長，吳中區委書記，江蘇省發展和改革委員會副主任、黨組成員，蘇州市委常委、副市長。在蘇州市政府領導分工中，他負責生態文明建設與開放型經濟工作，負責商務、口岸、自貿區、開發區、太湖水污染防治、水利水務、城區河道水環境管理方面工作。
根據蘇州市政府官網消息，唐曉東上周四（10月30日）仍以市委常委、副市長的身份，出席在山東大學舉辦的2025年「校園蘇州日」全國秋招濟南高校專場活動。
