上商75周年玩大咗？派e利是抽$750現金獎 仲有超靚上海灘禮盒等你拎！

上海商業銀行適逢成立75周年誌慶，於農曆新年期間特別為客戶帶來兼具環保與驚喜的數字化體驗。由2026年2月16日至3月6日，上商個人客戶只需透過「上商支付」流動應用程式使用「e利是」功能，即可參與「新年利是大抽獎」。客戶每次成功派發港幣或人民幣20元或以上的電子利是，就能自動獲得一次抽獎機會，有機會贏取高達港幣750元的現金獎（名額75份），或是極具收藏價值的「上海商業銀行 x 上海灘 75周年紀念禮品套裝」共3套。這項活動鼓勵客戶在傳遞佳節祝福的同時，實踐可持續發展生活方式，減少實體利是封的使用。

​為了讓農曆新年的問候更生動有趣，上商支付程式同步推出了全新馬年主題的「上海商業銀行賀年Sticker」。這套精美貼圖共計8款，將活潑的馬年圖案與「馬上發財」、「業績向上」等創意祝福語結合，讓客戶在隔空派利是的過程中，能以更有趣的方式向親朋好友表達心意。上海商業銀行常務總監溫偉文先生提到，銀行致力於優化「e利是」功能並結合「轉數快」系統，就是希望在數位轉型中保留傳統情懷，同時推動環境保護。

​除了數位活動，上商亦不忘傳統文化的厚重感，特別推出以「傳承滬港・連繫國際」為設計靈感的限量版「75周年利是封套裝」。利是封設計巧妙融合了銀行設有據點的城市地標，象徵著上商自1950年在港成立以來，與內地上海銀行及台灣上海商業儲蓄銀行組成的「三地上銀」策略聯盟，協助客戶在全球範圍內把握財富機遇。這套實體利是封讓堅持親手遞送祝福的客戶，也能在佳節中感受品牌傳承逾七十載的國際視野與優質服務。