上山詩鈉女兒Hilary與型男家中砌梳化 疑似新戀情曝光？

上山詩鈉女兒Hilary

上山詩鈉女兒Hilary，遺傳母親的優良基因，混血美貌及出眾外形被外界譽為「最索星二代」。深受各大品牌及廣告商鍾愛嘅Hilary，大家一直都非常好奇佢嘅感情狀況，佢喺2019年與富三代施仲樂（Eric）到沙田馬場觀賞賽事兼拉頭馬，令戀情曝光，更被Eric爸爸施榮懷激讚賞，不過可惜二人最後分手收場，豪門夢破碎。去到最近Hilary喺IG上載一條片段，導致外界猜測佢疑有新歡。

喺影片中，身穿小背心加熱褲嘅Hilary與金髮型男喺家中一齊砌梳化同整理家居，合拍程度爆燈。唔少人都好奇呢位男士係邊個，原來佢就係湯鎮業30歲大仔湯君慈（Bruce）。

廣告 廣告

有傳媒向湯君慈求證，而佢就表示二人係好朋友關係，自己因為對室內設計深感興趣，而公司亦提議佢多以呢個題材去創作內容，所以佢先拍攝家居影片。之後，佢仲笑住話因為Hilary最近搬屋，佢屋企又夠大俾佢發揮，之後佢都有其他人嘅屋企。

上山詩鈉女兒Hilary

Hilary IG 影片截圖

Hilary IG 影片截圖

Hilary IG 影片截圖

Hilary IG 影片截圖

Hilary IG 影片截圖

Hilary IG 影片截圖

上山詩鈉女兒Hilary

上山詩鈉女兒Hilary

上山詩鈉女兒Hilary

上山詩鈉女兒Hilary

上山詩鈉女兒Hilary

上山詩鈉女兒Hilary

上山詩鈉女兒Hilary

湯鎮業雙胞胎兒子湯君慈Bruce

湯鎮業雙胞胎兒子湯君慈Bruce

湯鎮業雙胞胎兒子湯君慈Bruce

湯鎮業雙胞胎兒子湯君慈Bruce

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！