上山詩鈉女兒Hilary與型男家中砌梳化 疑似新戀情曝光？

上山詩鈉女兒Hilary，遺傳母親的優良基因，混血美貌及出眾外形被外界譽為「最索星二代」。深受各大品牌及廣告商鍾愛嘅Hilary，大家一直都非常好奇佢嘅感情狀況，佢喺2019年與富三代施仲樂（Eric）到沙田馬場觀賞賽事兼拉頭馬，令戀情曝光，更被Eric爸爸施榮懷激讚賞，不過可惜二人最後分手收場，豪門夢破碎。去到最近Hilary喺IG上載一條片段，導致外界猜測佢疑有新歡。

喺影片中，身穿小背心加熱褲嘅Hilary與金髮型男喺家中一齊砌梳化同整理家居，合拍程度爆燈。唔少人都好奇呢位男士係邊個，原來佢就係湯鎮業30歲大仔湯君慈（Bruce）。

有傳媒向湯君慈求證，而佢就表示二人係好朋友關係，自己因為對室內設計深感興趣，而公司亦提議佢多以呢個題材去創作內容，所以佢先拍攝家居影片。之後，佢仲笑住話因為Hilary最近搬屋，佢屋企又夠大俾佢發揮，之後佢都有其他人嘅屋企。

