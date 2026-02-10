黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
上市僅三週！《英雄聯盟》格鬥新作《2XKO》不如預期 開發團隊宣布裁員
Riot Games 旗下以《英雄聯盟》世界觀為背景的格鬥遊戲《2XKO》，在結束搶先體驗並於 1 月 21 日正式推出後，僅三週時間過，官方馬上拋出震撼彈，宣布將大幅縮減開發團隊規模。據官方指出，這波裁員預計影響約 80 名員工，幾乎佔了該項目團隊的一半人數，而受影響的員工將獲得至少 6 個月的資遣費和轉職協助。
針對這次決策，遊戲執行製作人 Tom Cannon 在官方公告中坦言，雖然《2XKO》在核心玩家社群中獲得了不錯的迴響，但整體遊戲的表現不如預期，尤其是把遊戲移植到主機平台後，玩家的參與度等相關數據顯示，無法長期支撐如此龐大的開發團隊規模。所以在經過內部討論後，公司決定進行重組縮編，以確保項目能永續經營。
雖然團隊規模縮減，但 Riot Games 強調這並不代表遊戲將停止營運。未來《2XKO》將轉由一個「規模較小但更專注」的團隊接手，首要任務是針對玩家提出的意見進行改善和修正。另外，官方也承諾原本規劃好的 2026 年電競賽事計畫將維持不變，會繼續和各地的賽事主辦方合作，維持遊戲在格鬥社群中的運作。
《仁王3》總監坦承受《P的謊言》啟發！借鑑其獨特戰鬥與BOSS設計
Team Ninja 最新高難度動作遊戲《仁王3》已經正式在日前推出，吸引許多玩家挑戰，遊戲總監藤田雅樹在受訪時透露，開發團隊在製作過程中，從韓國 Neowiz 工作室推出的類魂系作品《P的謊言》（Lies of P）中獲得了許多的靈感。
中國新規禁用 Tesla 經典門把設計！2027 年全面實施，小米、Tesla 均受影響
電動車設計追求極簡化與科技感，由 Tesla 牽頭帶起的「隱藏式門把」設計，幾乎成為新能源車的標配。然而，這項設計近日在中國遭遇重大挑戰。中國工信部正式發布新規，要求所有乘用車必須配備「機械式」門把。這意味著現時許多依賴電子伸縮或感應彈出的隱藏式設計，若無備用機械開關，將無法在中國市場銷售。
送女友禮物救急方案：從智慧美妝到個人護理，5 大科技禮物清單助你成功「安太座」
情人節又到了，如果你還在為送什麼給女朋友而煩惱，甚至因為她一句「隨便、不用送」而打算兩手空空，那你就危險了！對於追求效率與質感的 Yahoo Tech 讀者來說，送禮不只要看心意，更要看「科技力」與「實用性」。
高科技太陽能裝置同時提取鋰與海水淡化
當今世界對鋰的需求比以往任何時候都要高，但現行的鋰提取方法卻在破壞環境。根據中國浙江大學的研究，解決鋰危機的答案可能是一種高科技、太陽能驅動的秋千式提取器。研究人員在研究報告中提到：「在這項工作中，我們報告了一種太陽能驅動的秋千式提取器，以提高鋰離子的吸附量，同時最小化由於競爭離子造成的結垢問題。」 鋰是現代世界中一個至關重要的元素，無論是智能手機還是電動車都依賴於它。然而，全球可利用的鋰資源正...
快速 3D 列印技術助力洗衣機器人原型在 24 小時內完成製作
一間機器人製造商展示了一款在 24 小時內完成的功能性摺衣機器人原型。這款名為 Sourccey 的機器人是為一位重視結果而非外觀的客戶而設計，由 Nick Maselli 開發。Sourccey 擁有圓柱形的移動機身和圓頂形狀的頂部，配備兩隻可動的手臂，以及一個中央垂直升降裝置，用於處理衣物。大多數結構部件均以聚乳酸（PLA）進行 3D 打印，這使得在建造過程中能夠快速迭代和更換部件，突顯了快速...
玩家崩潰！傳NVIDIA 2026年不出新卡，RTX60系列恐延到2028
從去年開始 AI 產業飛速成長，尤其是伺服器方的硬體需求，造成記憶體零件需求暴增，造成消費級供應鏈吃緊，難以在短時間內緩解。而最近有知情人士的報導指出，Nvidia 在 2026 年內可能不會針對遊戲玩家推出任何新款 RTX 顯示卡。
OPPO Find N6 發佈日已經定下，主打「更強大又輕薄」，搭載AI手寫筆
文章來源：Qooah.com 有海外消息人士透露，OPPO 新一代摺疊屏旗艦 Find N6 將於 3 月 17 日正式發佈，這款新機將主打輕薄設計與 2 億像素影像，還將帶來多項核心升級。該機將登陸中國、南亞及歐盟市場，暫未規劃印度市場的推出計劃。 此次 OPPO Find N6 延續了系列輕薄的核心優勢，機身設計緊湊輕便，提供鈦色、橙色兩款配色可選，還首次加入了 AI 手寫筆（AI Pen）支援，進一步豐富了摺疊屏的使用場景。影像方面，新機搭載 2 億像素鏡頭，將帶來更出色的拍攝體驗，成為核心賣點之一。 OPPO Find 系列產品負責人周意保也於當日預熱，稱 Find N6「年後不見不散」，並強調新機主打「更加強大，依舊輕薄」的特性。他還透露，團隊已舉辦新機內部品鑒會，對產品表現充滿信心，更是直言 OPPO 將針對行業避而不談的摺疊屏難題提前交出答案，暗示新機在摺痕、體驗等方面有突破性升級。 OPPO Reno 15 Pro Max 評測：全能中價機實用之選 此外，型號為 PLP110 和 PLP120 的兩款 OPPO 新機已完成 3C 認證，據數碼博主分析，這兩款機型正是 F
「崩壞：星穹鐵道」與「Fortnite」展開合作！星核獵手「卡芙卡」與「刃」將於日本時間2月27日起加入Fortnite
HoYoverse提供的太空幻想RPG「崩壞：星穹鐵道」與Epic Games的「Fortnite」之間的特殊 []
罐頭豬LuLu x 蓮香樓限定聯手！傳統茶樓遇上人氣 IP 新春打卡熱點
罐頭豬LuLu正式「進駐」近百年歷史的香港老字號蓮香樓，在尖沙咀店打造期間限定企劃，將傳統港式茶樓風情，變成一個集打卡、飲茶、買精品於一身的城市小旅行。 蓮香樓尖沙咀店特設「LuLu豬茶樓打卡位」，由店小Lu端着熱騰騰點心陪你飲茶，讓傳統茶樓瞬間變成人氣IP主題空間。店內不同角落都可以找到LuLu豬的打卡擺設，在不同位置以不同造型「為你服務」。 活動期間，LuLu豬人偶亦會不定期快閃現身，賣點心與大家近距離見面，想遇見真人版LuLu豬，就要密切留意Instagram帳號 @toyzeroplus_hk 及 @luluthepiggy_hk 公布快閃詳情。 這次企劃除了打卡位，重點一定是期間限定商品。蓮香樓尖沙咀店會推出一系列「蓮香樓 x 罐頭豬LuLu」聯乘精品，將茶樓文化與LuLu豬的可愛形象帶回家。 開賣日期：由2月13日開始販售 開賣日期：由2月13日開始販售 「店小二」限定吊卡公仔 開賣日期及時間：2月13日、2月14及15日(下午2時開賣)(每日限量100隻，每人限買2隻) 5款限量聯乘T恤、2款多用途領巾及單肩布袋同步登場！這系列靈感源自港式茶樓與霓虹燈美學，融入L...
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新優惠低至4折/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods現時減價優惠低至4折，今期Veja波鞋折後$790起、Barbour x NOAH外套低至4折、FEAR OF GOD ESSENTIALS T-Shirt竟有半價優惠！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～
重新定義手機攝影？曝 iPhone 18 Pro Max 將搭載兩大光學突破：可變光圈主鏡+大光圈長焦
文章來源：Qooah.com Apple 正計劃於 2026年秋季發佈三款旗艦產品，其中有常規迭代的 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及備受矚目的首款摺疊屏 iPhone。相比之下，定位更偏向主流市場的 iPhone 18 與 iPhone 18e 則預計將延後至2027年春季亮相。 作為 Apple 目前最強大的旗艦機型，iPhone 18 Pro Max 的影像系統預計將會有兩項重磅革新，這或許會重新定義流動攝影的技術邊界。 突破一：可變光圈主鏡，首次引入光學級景深控制 Apple 正在為 iPhone 18 Pro Max 測試可變光圈主鏡。該技術允許用戶在不同光線環境中手動調節光圈大小：暗光下開大光圈以提升進光量，強光下則收縮光圈防止過曝。更為關鍵的是，可變光圈能實現光學級景深精准控制，讓用戶輕鬆拍出具有單反質感的人像虛化效果，這在 iPhone 歷史上尚屬首次。 值得注意的是，自 iPhone 14 Pro 以來，Apple 一直堅持使用固定光圈方案，儘管 Samsung 曾在 Galaxy S9/S10 系列上進行過類似嘗試，但最終因機身厚
iPhone 17「愛馬仕橙」中國爆紅！Apple（橙）成了！第 4 季營收升 38%，靠新設計扭轉 3 年跌勢
金融時報指 Apple 憑 iPhone 17 系列喺中國市場強勢反彈，第 4 季中國營收按年升 38% 至 260 億美元，扭轉 3 年跌勢。「宇宙橙」配色因被暱稱「愛馬仕橙」同吉祥寓意而在社交平台爆紅，配合硬件升級與補貼政策，刺激換機潮並重塑 iPhone「身份象徵」定位。
影視颶風實測 Seedance 2.0：無談授權、未有付費，AI 竟能「認出」Tim 本人聲音與背景？
影片生成技術的進化速度正以「海嘯」級別席捲影視圈。知名科技頻道影視颶風近日發佈測試影片，針對字節跳動 (ByteDance) 最新推出的 Seedance 2.0 模型進行深度實測。結果顯示，AI 不僅能精準掌握導演級的分鏡與運鏡，更疑似在未經授權的情況下，深度學習了網絡上博主的高清視聽數據。
附USB線的「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 for PC」將於3月5日發售決定！
索尼互動娛樂宣布將於2026年3月5日(四)發售「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 []
辱華封殺名單再+1？《寶可夢》中國動漫展祭出禁令，控傷害民族情感
中國雲南昆明最近舉辦的動漫展「雲南國潮動漫遊戲嘉年華」，發了一則官方公告，宣布為維護中國國家尊嚴與民族立場，針對特定日本知名 IP 實施嚴格禁令。公告中明確指出，除了先前引起爭議的《名偵探柯南》，和早已經被社群封殺的《我的英雄學院》外，任天堂的《寶可夢》也因為「傷害民族情感」及「違背正確價值觀」，被全面禁止相關 Cosplay 裝扮、展示或販售相關周邊商品。
林正峰拍內地短劇瞓得3粒鐘 阮嘉敏7日拍72集日踩20小時
【on.cc東網專訊】近年不少無綫小生和小生北上拍短劇，收入相當可觀，不過人仔唔易賺，要短時間內地獄式日以繼夜，夜以繼日拍攝，絕對是用生命值硬接，當中林正峰和阮嘉敏就是好例子。
Lisa重演《摘星奇緣Notting Hill》？與《白蓮會》團隊聯手拍Netflix浪漫喜劇
Lisa正式加入Netflix全新浪漫喜劇陣容，故事靈感來自1999年經典《摘星奇緣》（Notting Hill），講述當紅女星意外愛上普通書店店員的甜虐戀情。她將一人分飾類似茱莉亞·羅伯茨的超級偶像，展現舞臺魅力轉戰大銀幕。
字節跳動 Seedance 2.0 影片生成模型爆紅：60 秒出多鏡頭連貫短片 + 原生音訊同步，真係「導演級」？
字節跳動 Seedance 2.0 影片生成模型主打多鏡頭敘事同原生音訊同步，聲稱可在約 60 秒生成連貫多場景短片，並支援多模態參考與首尾幀控制，創作者做短劇、動漫、廣告有望大幅減少剪輯與配樂工序。
從零記憶醒來靠「他」拯救地球！《末日聖母號》電影預告
《末日聖母號》電影簡介： 科學老師Ryland Grace（賴恩高斯寧 飾）在一艘距離地球數光年遠的太空船上醒來，隨着記憶逐漸恢復，佢先至知道大鑊！原來太陽就快玩完，而佢竟然是人類最後希望？！為了破解令太陽熄機之謎，他必須用盡畢生科學知識、非傳統諗頭，誓死拯救地球。不過估唔到喺呢趟孤獨太空之旅，竟然識到個意想不到嘅拍檔⋯⋯ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK