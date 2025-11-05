上市僅40天！手遊《女神秘令》閃電宣布停止更新，玩家超傻眼

由 Kakao Games 負責營運，並在上市前投入大量行銷資源，甚至與知名 VTuber 團體 hololive 聯動宣傳的手機遊戲《女神秘令》(Goddess Order)，在 2025 年 9 月 24 日推出後，僅短短 40 天，便於 11 月 3 日震撼宣布停止所有後續內容更新。此消息一出，讓許多玩家都錯愕不已，也為這款曾經受討論作品短暫的生命週期劃下句點。

今年 9 月底才剛推出。（圖源：Goddess Order 女神秘令）

根據負責營運韓國當地，以及包含台灣在內海外地區的外發行商 Kakao Games 官方公告，這次停止更新的根本原因在於開發商 Pixel Tribe 突發的財務狀況和經營問題。營運團隊表示，原訂於 11 月 5 日與 11 月 12 日推出包含新角色及大型系統改版，一切都在準備階段，卻在 11 月 3 日無預警收到開發商通知，表示已無法繼續進行任何開發和維護作業。這次突發狀況，導致原先規劃的所有新內容與活動被迫全面中止。

廣告 廣告

官方為避免玩家權益受損擴大，已經在公告後立即停止遊戲內所有商品的銷售。雖然不再有新內容，但 Kakao Games 承諾將在遊戲仍可運行的範圍內盡力維持伺服器運作。對於有退款需求的玩家，官方也開放遊戲內的客服管道，提供一對一的退款諮詢服務。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk