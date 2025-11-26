上弦之貳也窮過？《鬼滅》童磨聲優「宮野真守」回憶月薪僅6萬日圓

曾為《鬼滅之刃》童磨、《死亡筆記本》夜神月等超人氣角色配音的日本知名聲優宮野真守，最近受邀登上日本電視台綜藝節目《キントレ》。在節目招牌單元中，宮野真守曝光了自己入職聲優 5 年時，月薪只有約 6.4 萬日圓。

人氣聲優也曾歷經過一段艱辛歲月。（圖源：鬼滅之刃 無限城篇／Muse木棉花）

根據日媒 Sponichi Annex 報導，宮野真守作為聲優出道 24 年，如今已是動漫和遊戲產業中人氣非常高的配音員。然而他卻在先前的節目中曝光，自己出道第 5 年時，月薪只有 6.4 萬日圓。他隨後解釋這數字是扣除了另外兼職打工的收入，單靠配音本業的月薪大約就是這個水準。

廣告 廣告

而節目班底「Untouchable」的山崎弘也好奇詢問，聲優界是否有類似搞笑藝人負責「暖場」的新人基層工作？宮野真守直接確實有類似的工作內容，像是雖然沒有分配到具體角色，但必須混在人群中製造背景雜聲，接近戲劇中的臨時演員。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk