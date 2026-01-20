上月暗示告一段落 米倉涼子驚爆藏禁藥書面送檢

【on.cc東網專訊】50歲日劇天后米倉涼子，去年８月捲入藏大麻禁藥被搜屋風波後，上月尾曾發文稱調查告一段落。但今日(20日)卻有消息她因涉嫌違反《麻藥取締法》，案件已經移交檢察官處理，消息震驚各界。

據富士電視台新聞網獨家報導，關東信越厚生局麻藥取締部獲得線報，指米倉與一名阿根廷籍男性友人涉及非法藥物，並於去年夏天前往兩人家中進行搜索。過程中查獲了疑似藥物，經鑑定結果確認為非法藥物。雖然該名阿根廷籍男子已經出境，但麻藥取締部門持續展開調查，包括確認該藥物歸於誰等，並將雙方可能的共同持有作為立案方向之一。

自8月起推job停工的米倉，去年12月26日打破多月沉默，在官網首度回應騷動。她表示：「如部分報導所言，確實有調查機構進入我家進行搜索。今後我仍會持續配合調查，不過我認為目前為止所做的配合已達一個階段性的結束。」她當時聲明並未提及毒品相關內容，承諾會配合調查，也被視為即會復出演藝界。而東京地方檢察廳已經受理函送案件，未來是否起訴將會進行慎重審酌。米倉主演串流日劇《Angel Flight》電影版將於下月上架，恐怕會受影響。

雖然米倉在幕前形象硬朗，但據知她私下性格相當小女人，對另一半更是任勞任怨。她出道不久曾與已婚吸毒男拍拖，更被對方連累遭搜屋及驗毒，2014年閃婚3個月，便傳因遭前夫家暴而離婚收場，如今阿根廷籍舞蹈家男友Gonzalo Cuello又在出事後遠走高飛，網民都慨嘆米倉再度遇人不熟。

