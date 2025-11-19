上月訪日大陸客增逾2成 升勢或難維持

【on.cc東網專訊】日本國家旅遊局周二（18日）發布估算數據，上月訪日外國人近390萬人次，達到史上次高，其中71.57萬人來自中國大陸，佔總數18.4%，增長22.8%。但爆出日本首相高市早苗涉台言論風波後，大阪有中國籍民宿業者透露，已陸續有華客取消訂房，形容三年來從未遇過。

從國家和地區來看，訪日外國人中南韓排第一，有86.72萬人，中國大陸排第二，第三位是台灣59.59萬人，第四位是美國33.57萬人，第五位是香港19.6萬人。但日媒指出，由於高市早苗的涉台言論，大陸政府呼籲民眾避免赴日，香港有關部門也跟隨發出呼籲，今後可能會產生影響，上述增長趨勢未知能否維持。

分析認為，中國十一長假和紅葉季重合等因素推升了訪日人數。報道指，上月訪日外國人規模接近創新高的今年4月，當時有約390.9萬人。今年1至10月累計逾3,554萬人訪日，同比增長17.7%，全年超過去年約3,687萬人的最高紀錄已成定局，其中大陸累計逾820萬人，增長40.7%。

