上水丙崗村鐵皮屋起火 六旬男住戶燒傷送院
上水發生火警。今日(16日)凌晨3時許，警方接報，指丙崗村一間鐵皮屋起火。消防接報到場，約一小時後將火救熄。救援人員其後在屋內救出一名67歲的盧姓男住戶。他身體多處燒傷，由救護車送往威爾斯親王醫院治理，他送院時清醒。
消防正調查起火原因，現階段未有證據顯示涉及刑事成份。火警期間，27名村民疏散到安全位置。
