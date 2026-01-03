上水內地女顧客欲微信付款不成發難 持菜刀狂斬向警方盾牌被捕（有片）

上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。

今日（3日）凌晨零時14分，一名32歲劉姓女顧客於上水龍琛路33號地下一間粉麵店情緒激動，持刀揮舞指嚇，職員於是報警求助。警方接報後趕至現場，女顧客拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服。警方經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付但不成功，雙方發生爭執，其間用菜刀毀壞店方的一部手提電話。女顧客手部受傷，清醒由救護車送往北區醫院接受檢查。警方以涉嫌「管有攻擊性武器」、「刑事毀壞」及「襲擊警務人員」將女顧客拘捕，她現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。

相關影片事後於網上流傳，從片段中可見，一名女子身穿淺色牛仔褸、戴黑色口罩，隔窗與大批警員對峙，警員持盾牌及警棍擠在店舖門口，並戴上頭盔和穿着防刺背心，女子則先後持剪刀及菜刀不斷砍向警方盾牌，傳出啪啪聲響，惹來圍觀者嘩聲四起，未幾後方亦有警員出現，前後夾攻將女子撳地制服。

被捕人為內地女子欲以微信支付

據了解，被捕女子姓劉，內地吉林省人，她於1月2日在越南旅遊後，持雙程證來港。事發時，劉女在粉麵店用餐後，欲以手機用微信支付，惟手機沒電不成功，粉麵店店主建議她即場充電，惟劉女卻突然情緒失控，衝入廚房拿取菜刀及剪刀揮舞，又毀壞店方的手機店主、職員及食客見狀立即逃離報警。

