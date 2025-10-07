上水八鄉發現3幼貓離奇死亡 2身體骨折 1貓屍身首異處

【on.cc東網專訊】昨日(6日)是中秋節，元朗八鄉上村卻發生貓隻離奇死亡事件，昨日早上有人在路邊發現3隻幼貓屍體，其中兩隻幼貓身上出現骨折，另一隻幼貓更身首異處，甚至有內臟溢出，死狀淒慘，據指執法人員在到場後，原以是狗咬為由而不立案調查，及後在動物保護組織與該區區議員介入下，最終才決定立案調查，3隻貓屍將交由漁護署驗屍以了解死因。

其中一個動物保護組織毛守救援的始創人Kent指出，3隻幼貓的死狀並不尋常，提及執法人員原以狗咬為由不立案，但幼貓身上有骨折，加上無明顯狗咬牙洞，而身首異處幼貓的傷口亦沒有狗咬會出現的口水，令他懷疑幼貓並非狗咬致死。

廣告 廣告

Kent亦提及執法部門最初不願立案，因此他已安排將屍體送回毛守獸醫中心，並安排獸醫驗屍，不過途中收到執法部門聯絡，指最後決定立案並交由漁護署驗屍，他希望能為3隻幼貓討回公道。

返查過去報道，元朗不時發生貓隻或狗隻離奇死亡事件，部分更涉及虐畜行為，本年1月大年初一時，元朗上攸田村就有一隻黑貓由人斬去頭顱放於銀色盤上，旁邊更有香燭祭品，疑有人進行動物獻祭，今年7月時木橋頭村亦有貓隻疑被毒死，有報道更指鄰近位置有村民在屋外貼上告示，指不准在該地方養貓狗，否則「後果自負」，惟未能證實貓隻死亡是否與村民有關。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】