【動物專訊】不法份子使用卑鄙的捕獸器傷害動物，可憐社區貓的右前腳中招，慘被截肢。阿棍屋事後與愛護動物協會督察到上水唐公嶺案發現場搜索，發現一個非法捕獸籠和一個俗稱「山豬吊」的套索殘骸，還有7個地洞，估計是用作設置山豬吊之用，他們所檢獲的非法捕獸籠已交由漁護署跟進及調查。

不幸中捕獸器受傷的貓貓估計3至5歲，10時初有村民聽到貓貓在草叢大聲慘叫，發現貓貓右前腳中了套索，受傷嚴重，於是向阿棍屋求助。

阿棍屋將貓貓送醫，檢查顯示貓貓右前腳嚴重充血紅腫脹及有瘀痕，組織開始壞死，為了保命只能夠截肢。貓貓完成截肢手術後，現時正在求助人家中休養，身體已差不多康復。

廣告 廣告

貓貓獲救後數天，求助人在同一地點發現一隻野豬中山豬吊受重傷，最終被漁護署人道毀滅。阿棍屋日前和愛協督察到場搜查，檢獲一個非法捕獸籠和一套非法套索殘骸，亦發現至少7個地洞，相信是早前不法之徒設置山豬吊之用。有關作案工具已交漁護署跟進，愛協督察亦在附近貼上警告標示，提醒任何人未經許可管有捕獸器均屬違法。

阿棍屋創辦人Ivy表示，據知該地點是捕獸器黑點，數年前也有唐狗在該處中捕獸器，這種傷害動物的行為必須嚴厲譴責。任何人因使用捕獸器而導致動物遭受殘酷對待，觸犯《防止殘酷對待動物條例》，最高可罰款20萬元及監禁3年。

上水唐公嶺上月有貓貓慘被套索緊套右前腳。

貓貓右前腳嚴重受傷及出現壞死，最終要截肢。

貓貓右前腳嚴重受傷及出現壞死，最終要截肢。

貓貓右前腳嚴重受傷及出現壞死，最終要截肢。

阿棍屋及愛協督察日前到案發現場搜索。

現場發現非法捕獸籠。

現場發現山豬吊殘骸。

經搜索後，共發現一個捕獸籠及一個山豬吊殘骸。

據了解，案發地點是捕獸器黑點，過去也有唐狗試過中招。

The post 上水唐公嶺貓貓慘中捕獸器需截肢 案發地點事後發現捕獸籠及山豬吊 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.