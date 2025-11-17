iHerb破萬好評洗護產品64折起！
上水唐公嶺貓貓慘中捕獸器需截肢 案發地點事後發現捕獸籠及山豬吊
【動物專訊】不法份子使用卑鄙的捕獸器傷害動物，可憐社區貓的右前腳中招，慘被截肢。阿棍屋事後與愛護動物協會督察到上水唐公嶺案發現場搜索，發現一個非法捕獸籠和一個俗稱「山豬吊」的套索殘骸，還有7個地洞，估計是用作設置山豬吊之用，他們所檢獲的非法捕獸籠已交由漁護署跟進及調查。
不幸中捕獸器受傷的貓貓估計3至5歲，10時初有村民聽到貓貓在草叢大聲慘叫，發現貓貓右前腳中了套索，受傷嚴重，於是向阿棍屋求助。
阿棍屋將貓貓送醫，檢查顯示貓貓右前腳嚴重充血紅腫脹及有瘀痕，組織開始壞死，為了保命只能夠截肢。貓貓完成截肢手術後，現時正在求助人家中休養，身體已差不多康復。
貓貓獲救後數天，求助人在同一地點發現一隻野豬中山豬吊受重傷，最終被漁護署人道毀滅。阿棍屋日前和愛協督察到場搜查，檢獲一個非法捕獸籠和一套非法套索殘骸，亦發現至少7個地洞，相信是早前不法之徒設置山豬吊之用。有關作案工具已交漁護署跟進，愛協督察亦在附近貼上警告標示，提醒任何人未經許可管有捕獸器均屬違法。
阿棍屋創辦人Ivy表示，據知該地點是捕獸器黑點，數年前也有唐狗在該處中捕獸器，這種傷害動物的行為必須嚴厲譴責。任何人因使用捕獸器而導致動物遭受殘酷對待，觸犯《防止殘酷對待動物條例》，最高可罰款20萬元及監禁3年。
The post 上水唐公嶺貓貓慘中捕獸器需截肢 案發地點事後發現捕獸籠及山豬吊 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 2 小時前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 3 小時前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 1 天前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
太古城食水現黑點 水務署確認沉積物微粒為瀝青 涉及14座大廈
繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日晚上表示，分析化驗結果後，證實水樣本中的少量黑色沉積物微粒為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，強調有關沉積物am730 ・ 15 小時前
失落的絲綢之路城市在古老湖泊中被考古學家發現
考古學家最近在傳說中的絲綢之路上發現了一座巨大的失落城市，這座城市在歷史的長河中被遺忘，沉沒於沙漠的沙丘之下。這一發現不僅為考古學界帶來了新的研究機會，也引起了公眾對古代貿易路線和文化交流的高度關注。這座城市的發現，證實了絲綢之路在促進東西方之間的經濟和文化交流方面的重要性，並展示了當時人們的生活方式和社會結構。考古學家們在挖掘過程中，發現了多條街道、建築遺址以及各種日常生活用品，這些遺物為研究該...TechRitual ・ 22 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 14 分鐘前
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大埔男子推單車捱撞捲車底不治 20歲P牌貨車司機被捕
大埔發生致命交通意外。今日(16日)下午1時許，一名52歲魯姓男子推著單車橫過安邦路8號對開期間，被一輛駛至的輕型貨車撞倒，隨即被捲入車底，其後更被貨車右尾轆輾過，頭部重創昏迷。 救援人員其後接報到場，將魯男送往大埔那打素醫院搶救，惜延至下午2時20分證實不治。涉事輕型貨車掛上「P」牌，即司機持有暫准駕駛執照。警am730 ・ 15 小時前
考古學家在古羅馬玻璃器皿中發現 1,700 年歷史的圖像
一位考古學家在研究古羅馬的 diatreta 玻璃器皿時，發現了一項驚人的發現，這些精緻的器皿不僅展示了當時的工藝技術，還映射出古羅馬社會的文化與藝術。這些 diatreta 玻璃器皿以其獨特的設計和工藝技巧而聞名，通常是在公元 4 世紀至 5 世紀之間製作的。這位考古學家在南意大利的一個遺址中發掘了幾個完整的 diatreta，這些器皿的裝飾圖案及其背後的故事讓人感到驚奇。這些圖案不僅精美，還具...TechRitual ・ 17 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 2 小時前
方力申澳門開騷嘆正宗片皮鴨！北京四系鴨炮製果木烤鴨 升級變奏配魚子醬及霜降鵝肝
方力申日前（11月15日）在澳門開騷，除了是其相隔17年再開個人演唱會，更表示澳門站是2025年告別演唱會，吸引不少粉絲過大海支持。方力申開騷前在社交平台Instagram發帖文在澳門準備總綵排前大嘆果木烤鴨，更表示是正宗北京填鴨，一個字「正」！想知道方力申食邊間烤鴨食到如此滋味，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 7 小時前
DIPTYQUE香港節日期間限定店！走進童話書店的香氛奇遇
香港中環最夢幻的聖誕打卡點來了！法國香氛品牌DIPTYQUE由即日於荷李活道開設期間限定店，以《燭金夜語》為主題，打造150平方米的雙層童話空間，將節日魅力與超現實詩意完美結合，讓你沉醉於金光閃爍的香氛世界中。 墨綠色外牆下的驚喜 一踏進中環荷李活道57-59號，你一定會被這間標誌性的墨綠色小店吸引住目光。外牆上金色手寫的雋語與插畫家Vincent Puente筆下頑皮的貓咪角色Archibald相映成趣，充滿童趣與藝術感。推開門走進店內，瞬間仿如走進童話故事中的書店——綠意盎然的牆身和傢俱、閃爍金光的松果與聖誕樹，還有多個「神秘門扉」等待你去發掘藏在背後的故事插畫，營造出一個讓人完全沉醉於夢想與想像的奇幻空間。 冷杉樹裝置藝術成焦點 限定店的中央位置擺放了一座超吸睛的大型裝置藝術——以書本堆砌而成的冷杉樹，示著DIPTYQUE的節日經典香氛Sapin(冷杉)蠟燭，散發濃濃的冬日氣息。沿著描繪童話書店書架的樓梯走上二樓，你可以欣賞到完整的2025節日限定系列，並進入後方專為創意工作坊而設的空間。 親手打造獨一無二的節日禮物...men’s Reads ・ 1 天前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 11 小時前