上水地盤工室外等落貨中暑亡 家屬赴殮房認屍

【on.cc東網專訊】上周六(27日)早上10時許，酷熱天氣警告生效下，上水古洞河上鄉路近石仔嶺一地盤，一名姓葉（64歲）男工人在室外等候貨車落貨，期間懷疑中暑暈倒，工友發現報案求助。葉男由救護車送往北區醫院，經搶救後惜告不治。

至今日(29日)死者多名親友由工會人員協助下，抵達富山殮房辦理認屍手續，逗留至早上近11時許完成。家屬其後乘車離開，期間各人神情凝重，黯然神傷，對事件沒有任何回應。

葉妻早前接受訪問表示，丈夫為家庭經濟支柱，兒子20多歲，現時正在找工作，家庭經濟暫未有困難。她續稱，丈夫以前在街市做小販賣生果，後來街市重新裝修，因租金昂貴及需要負擔裝修費用，因此轉行任職清潔工作。她又指，丈夫身體正常，無長期病患，每天工作時間正常朝8晚6，事發當日亦如常早上6時半出門上班。

