上水天平邨天明樓部分樓層仍停電 管理處料3日內復電

上水天平邨天明樓部分樓層仍停電

夏日炎炎，上水天平邨天明樓前日突然發生電力故障，至昨傍晚仍有部分樓層未恢復電力。管理公司在受影響樓層走廊，放設臨時充電設施，供居民為手機充電。管理處派發通告，指初步預計3日內才可完成工程恢復供電。業主立案法團主席謝女士回應傳媒指，與房署、機電署代表開會，並已物色維修公司盡快搶修。

中電指，天明樓供電設備故障，影響約473客戶電力供應，包括一所老人院舍及一所學校，已派員確認中電設備及供電正常，而大廈已安排註冊電工跟進。



