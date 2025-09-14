上水天平邨天明樓部分樓層仍停電 需時三天搶修

【Now新聞台】上水天平邨天明樓昨日下午發生電力故障，至今仍有部分樓層未恢復電力。

天明樓地下大堂燈光恢復正常，電梯可以運作，大廈公眾地方及部分樓層已恢復供電，不過B座6至8樓等仍有10多層單位停電，初步估計3日內會完成搶修。附近商場就加椅子，讓居民休息。

中電發言人回覆指，天明樓供電設備故障，影響部分該座及附近約473名客戶電力供應，當中包括一所老人院舍及一所學校，確認中電設備及供電正常，而大廈已安排註冊電工跟進。

