上水天平邨天明樓部分樓層仍停電 需時三天搶修

【Now新聞台】上水天平邨天明樓昨日下午發生電力故障，至今仍有部分樓層未恢復電力。

天明樓有部分單位漆黑一片，有居民在走廊看報紙消遣和充電。

中電發言人指，天明樓供電設備故障，影響約473名客戶電力供應，當中包括一所老人院舍及一所學校，確認中電設備及供電正常，而大廈已安排註冊電工跟進。

大廈告示指，B座6至8樓等仍有10多層單位停電，初步估計3日內會完成搶修。附近商場就加椅子，讓居民休息。

有居民稱，停電時一度要到附近餐廳或朋友家休息。

天明樓居民：「(昨晚)到餐廳坐，都很熱，以為沒有希望，說(凌晨)三點多才能維修好，但很幸運，回家等到11時多就有電。(所有電器都開不到？)電器都開到，但不是每一層樓都開到，暫時有些(樓層)仍沒有電。」

天明樓居民：「昨晚開始停電。(熱不熱？)熱。(有甚麼解決方法？)落街。(落了多久？去了哪裡？)去了他家。」

