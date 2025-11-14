上水婦人打斜亂過馬路 被埋伏警員「斷正」截停影片瘋傳

上水一名婦人「打斜」橫過馬路，走到對面巴士站時遭守候警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方。(Threads影片截圖)

社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。《am730》正向警方查詢事件。

網民揶揄「佢揮一揮手，當係拒絕傳單咁講聲唔使啦唔該」、「佢真係抵罰喎」、呢種真係要罰，太危險」，亦有人批評婦人「有天橋又唔行」。

1段30秒影片見到事發於上水站對出的彩園路，拍片者從天橋位置拍攝，可見一名婦人未有使用行人天橋，而是於車流之間亂過馬路，施施然打斜行，走到雙白綫時有一輛私家車為免撞到她而慢駛。最終婦人靠近對面巴士站快將走上行人路時，有一名男警員即於巴士站後方「現身」走近，惟婦人見到警員未有即時停下，揮了一下手就繼續行走，警員繼續跟在身後，走了幾步後終將其截停，並拿起寫字夾板書寫紙張，相信是發出告票，期間男警指向天橋位置，疑似是「教訓」對方為何不使用行人天橋過馬路，當時升降機位置有另一名女警，而拍片者於片尾說了句「抵X死」。

網民嘲諷婦人揮手 當拒絕傳單講「唔使啦唔該」

影片引發網民熱議，有人嘲諷婦人「揮手」行為，「佢揮一揮手，當係拒絕傳單咁講聲唔使啦唔該」、「問卷調查」。

另有網民指「有天橋幫佢唔到」、「呢種真係要罰，太危險」、「個運鏡同走位好出色，佢步速展示到個種從容不迫嘅感覺，然後呀sir好似憑空出現咁」、「又幾顛呢個位咁多車點解會夠膽橫過」、「抵啦咁串仲慢慢行」、「抵死，呢啲大支嘢奉旨讓路俾佢，禍害人間」、「咁佢真係抵罰喎，平時嗰啲最多係唔睇燈，紅燈照衝，佢直情係大地任我行」、「其實而家呢個位左右有𨋢有電梯已經好方便，仲要咁樣過馬路真係害死司機」。

有網民指出該位置是交通黑點，「上水彩園村近火車站對面，以前比較多這樣過馬路的但自從有升降機之後就沒有這樣了」、「這個位置由早到晚都係咁繁忙，隔籬有天橋，但不論男女老幼都係隨意穿越馬路，甚至有在大車之間隨意鑽、為追巴士而衝入巴士站、肉體擋車都係家常便飯，使行經這個位置的駕駛者一定要打起12分精神」。

可罰款2000元

根據《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。

AM730