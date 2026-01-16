上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊三大商場推限量版「花漾錦繡」刺繡利是封｜Yahoo活動街

為迎接丙午馬年，新鴻基地產旗下商場：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊特別聯手推出限量版「花漾錦繡」刺繡利是封。設計靈感取材自經典新春花卉，結合傳統刺繡工藝，匠心打造四款寓意吉祥的精緻利是封。每一款皆以獨特花語，為收禮者獻上誠摯祝福，祝願新一年花開富貴、幸福滿載、吉祥如意。

「花漾錦繡」刺繡利是封

「花漾錦繡」刺繡利是封

四種賀年花卉融入中式刺繡工藝 綻放新春喜慶

「花漾錦繡」利是封每套共四款設計，分別百合、牡丹、劍蘭及蝴蝶蘭四種賀年花卉為主題。百合寓意百年好合，牡丹象徵富貴榮華，劍蘭代表步步高昇，蝴蝶蘭則寄語幸福翩然而至。設計更配以精緻中式通花圖案，與立體刺繍花卉互相輝映，華麗而不失典雅，將傳統祝福轉化為觸手可及的藝術，為佳節增添濃厚喜氣與祥瑞氛圍。

「花漾錦繡」刺繡利是封1. 金玉滿堂

以貴氣紫色為基調，劍蘭姿態挺拔，寓意事業步步高昇、福祿雙全。設計融合花語與吉祥寓意，願您新歲人緣暢旺、貴人相助。

廣告 廣告

「花漾錦繡」刺繡利是封1. 金玉滿堂

「花漾錦繡」刺繡利是封2. 富貴臨門

以靛藍色為主色，牡丹盛放象徵富貴吉祥，設計典雅沉穩，洋溢平安泰然的格調，祝願新一年雍容華貴、繁盛安康。

「花漾錦繡」刺繡利是封2. 富貴臨門

「花漾錦繡」刺繡利是封3. 百合錦繡

以璀璨金色為主調，設計華麗奪目，寓意財源滾滾、豐足吉祥。百合成雙成對，寄意百年好合、姻緣美滿，將深情祝福融入雅致花語之中。

「花漾錦繡」刺繡利是封3. 百合錦繡

「花漾錦繡」刺繡利是封4. 福蝶迎春

採用明亮黃色為主色，蝴蝶蘭形態優雅如蝶舞迎春，象徵幸福美滿、喜氣臨門。花語寄願生活美好、歡樂長伴，如意年年。

「花漾錦繡」刺繡利是封4. 福蝶迎春

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）