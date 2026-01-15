入境處在上水區進行反非法勞工行動，拘捕6名懷疑黑工。

新公屋和居屋落成，市民入伙前會為新居裝修，有黑工以旅客身份來港從事裝修工作。入境處特遣隊人員昨在上水區一個新建公共屋邨，搜查多個裝修中單位，共拘捕6名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據了解，該6名黑工不是受聘於同一名僱主。

被捕的懷疑非法勞工，年齡介乎22至41歲，5名以旅客身份入境，另一人以補充勞工優化計劃身份入境；被捕時正從事不同類型的裝修工作，包括前期的度尺、中期的油漆、鋪地板、水電工程以及後期傢俬裝嵌及單位潔淨服務，日薪介乎300至500港元不等，以現金出糧。被捕僱主為一名45歲男子。

初步調查發現，有個別香港裝修工程公司，透過網上平台尋找內地裝修公司去承包香港部分裝修工程。亦有部分僱主為省成本聘請同以旅客身份來港工作。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004001/上水新公屋從事裝修工作-入境處拘6懷疑黑工及1僱主?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral