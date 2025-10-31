上水新田麒麟村貨倉三級火火勢已受包圍 村民擔心貓狗痛哭（更新）

新田麒麟村一個貨倉發生三級火。（fb「香港消防處」圖片）

上水新田麒麟村一個貨倉發生三級火。

今日（31日）下午1時18分，上水新田麒麟村一個貨倉突然起火，冒出大量濃濃黑煙，席捲半空。警方和救援人員接報後趕至現場，火警範圍面積約100米乘50米，鄰近民居，派出3條喉及3隊煙帽隊撲救，33人自行疏散到安全地方，暫時無人受傷，救護車在場戒備。現場消息指，起火貨倉疑用作放置展覽、演唱會等活動器材，包括音響和佈景板等。

至下午2時03分，消防將火警升為三級，火勢於下午5時04分受到包圍，並呼籲如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。據了解，火警導致麒麟村停電，中電派員到場處理。

有女村民表示，憂心家園受波及，激動痛哭，要由旁人擁抱安慰。亦有居民透露，村內大部分居民都有養寵物，十分擔心牠們安危。

