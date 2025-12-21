上水新運路食水管爆裂 多個屋苑食水供應受阻

【Now新聞台】上水新運路有水管爆裂，附近多個屋苑食水供應受阻。

現場有大量混雜沙泥的水溢出路面，有維修人員在場搶修。

事發於早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑一條直徑400毫米食水供水管出現滲漏，期間安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場食水供應暫停。水務署在附近一帶設置了水箱及水車提供臨時食水，有居民攜膠桶排隊取水，到下午約三點半，天朗樓已恢復供水。

有當區候任立法會議員指，約有6千戶居民及部分商戶受到影響。

廣告 廣告

候任立法會議員(新界北)姚銘：「去過一些食肆了解情況，他們都指一些蒸爐以及咖啡機用不了，因為這些是直接供水、駁水管進去的，所以不是隨便在取水箱取水就可以用到，我想對於他們(商戶)來說都受到一定程度的影響。」

#要聞