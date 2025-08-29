上水有兩名警員擎槍示警 據報有男子被截查時亮出利刀︱Yahoo

兩名警員擎槍戒備。（網上相片）

【Yahoo新聞報道】上水今日（29 日）晚上有兩名警員擎槍示警。網傳相片顯示，有兩名警員在上水新祥街 22 號一間遊戲機中心外，對著一名男子擎槍戒備。另一相片顯示，警方用膠帶圍封一帶調查。

據報指，一名男子在遊戲機中心外被截查時，突然亮出利刀，兩名警員隨即擎槍示警，男子最終被制服，帶走調查。