上水泥頭車制動系統「卡死」 過熱起火幸及時撲熄

【on.cc東網專訊】上水有車輛起火。今日(15日)早上11時50分，缸瓦甫路一名男子報案，指駕駛一輛泥頭車期間，發現車尾起火冒煙。消防接報到場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，其後人員將火救熄。事件中無人受傷，相信起火原因無可疑。涉事泥頭車左後轆嚴重焚毀，輪胎鋼絲外露。

據泥頭車司機黃生表示，發現起火時曾嘗試用滅火筒滅火但不成功，其後消防到場將火救熄。初步懷疑涉事左後轆制動系統「卡死」未能復位，致行駛期間過熱起火。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】