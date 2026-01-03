上水牛雜粉麵店女子激動揮刀 多次劈中軍裝警長盾 涉襲警等 3 罪被捕｜Yahoo

上水一間牛雜粉麵店今日（3日）凌晨發生顧客持刀襲警案。一名女子情緒激動，多次揮刀劈向警員。警方最終攻入店內將她制服並且拘捕。

【Yahoo 新聞報道】上水一間牛雜粉麵店今日（3日）凌晨發生顧客持刀襲警案。網上片段顯示，一名女子情緒激動，多次揮刀劈向警員，大批戴頭盔的軍裝警員持長盾抵抗，之後前後包抄並攻入店內將女子制服。該名女子涉嫌藏有攻擊性武器、刑事毀壞及襲警被捕。

事發在今日凌晨零時許，上水龍琛路 33 號一間牛雜粉麵店，一名蓄起頭髮並戴口罩的女子情緒激動，她揮舞菜刀並多次劈向門前的警員。網上片段顯示，6 名穿戰術背心及戴頭盔的軍裝警員在門口戒備，並且手持警棍和透明長盾。當警員趟開粉麵店大門欲進入時，該名女子情緒激動，持菜刀指向警員，並且至少 6 次劈中警員盾牌，傳出「啪啪聲」，有拍片者見狀時嘩聲四起。之後，另一批軍裝警員在從後門包抄，進入店內將該名女子制服。

警方表示，一名 32 歲姓劉女子被捕，涉嫌藏有攻擊性武器、刑事毀壞及襲警。據了解，該名女子是一名顧客，懷疑因付款問題與職員爭執，導致情緒激動。

上水一間牛雜粉麵店有女子情緒激動，揮刀劈向警員。（網上片段截圖）

