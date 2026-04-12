【動物專訊】用捕獸器傷害動物是極兇殘可恥行為，上水約4歲的狗狗「Lucky Boy」便慘受其害，在山上被兩個俗稱「山豬吊」的套索緊索住右邊前腳和後腳，更恐怖是放捕獸器的兇徒一直餵著被索狗狗，疑留待日後劏殺食用。毛守救援Kent收到求助後，深夜將Lucky Boy救走，可惜狗狗保不住右前腳和右後腳，失去了一邊前後腳，無法平衡地走路，現時只能靠輪椅，毛守亦正為他度身訂造義肢。不過，縱使狗狗經歷如此痛苦，仍充滿鬥志生存，無論失平衡跌倒多次，他都勇敢地繼續走路。

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Kent表示，Lucky Boy是上水丙崗村的放養狗，在今年2月被村民發現於山上中了捕獸器，他收到求助後搜尋了數小時，終在一個山坡找到受困的Lucky Boy，當時狗狗的右前腳和右後腳均中了套索，傷口已壞死及腫脹，估計已經受困至少5日，但狗狗卻沒有脫水情況。他說：「那個人一直有餵水，很明顯是準備周末時用來開餐，要食了隻狗。」

狗狗經獸醫檢查，發現傷口已經嚴重壞死，無法保住，只能夠截肢，成為只得一邊腳的兩腳狗狗。Kent坦言，曾考慮過安樂死讓狗狗不用受苦，但看到他很精神，「眼碌碌」的望住人，實在不忍心放棄他的生命。

Lucky Boy失去了一邊腳，無法平衡地走路，每次嘗試走幾步都會跌倒，只能夠臨時用輪椅作為輔助，但狗狗十分堅強，即使經常跌倒，他仍沒有變得不敢向前走，反而十分喜歡走動。為了讓狗狗能夠多些跑動，生活得快樂一些，毛守正為他度身訂造一套義肢，會將鎧甲般包住前胸，在右邊配備車輪，估計約一個半月便可以讓Lucky Boy使用。

Kent表示，現時會為Lucky Boy尋找暫託家庭，希望有一個較大的空間可以讓他休養和鍛鍊肌肉，因為在毛守獸醫中心，不夠空間讓他乘輪椅四處走，擔心復康進度不理想，讓肌肉出現萎縮。

如有意幫助這個可憐的生命鬥士，請與毛守救援聯絡。祝福Lucky Boy能夠找到愛他的家人，讓他安樂地過新生活。

Lucky Boy今年2月在山上慘被兩套索綁住右邊前後腳。

狗狗為保命，只能截去右邊前後腳。

狗狗只得一邊腳，無法平衡走路，但他仍勇敢生活。

狗狗走幾步便會跌倒。

狗狗現時只能靠輪椅輔助。

毛守救援正為狗狗度身訂造義肢。

The post 上水狗狗中捕獸器失去右邊前後腳 多次跌倒仍無懼向前走 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.