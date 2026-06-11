上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
翻查資料，2023年5月25日涉事屋苑另一獨立屋曾發生爆竊案，住戶經初步點算後，失去手錶、金器、鑽石及手袋等，總值約500萬港元。同年3月31日亦有獨立屋遇竊，賊匪盜去約73萬港元財物，包括珠寶首飾、兩隻手錶、港元及外幣現鈔等。
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兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生
步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。
手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！
近年舖市市道持續低迷，商場劏舖成蝕讓重災區。銅鑼灣「銅鑼廣場」一個劏舖上月以5.8萬元易手，甚至平過某些名牌手袋價錢，物業20年勁貶逾96%。更多消息：旺角劏舖搶高6倍至70萬沽 每月收租4,000元 業主持貨14年仍蝕77%「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%上述成交為銅鑼灣糖街1至5號銅鑼灣商業大廈基座商場銅鑼廣場2樓93號舖，建築面積約62平方呎，上月以5.8萬元成交，呎價約935元，售價及呎價均創銅鑼廣場新低。據悉，原業主於2006年1月以159萬元買入該舖位，並已丟空多時，管理費每月高達1,115元，持貨20年轉手，賬面虧蝕153.2萬元，物業期內大幅貶值約96.4%。銅鑼廣場前身是食肆小南國狀元樓，資深投資者「劏場大王」尹柏權2004年以2億元購入全幢，至2005年把1樓至2樓改造成「銅鑼廣場」，並分間成206個劏舖出售，平均呎價約3萬元。由於商場業權分散，管理不善，早已淪為「死場」，業主轉售大都勁蝕離場。 延伸閱讀: 銅鑼灣商業大廈 銅鑼廣場 銅鑼灣 旺角 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。
「首岸」第4期將於本周日發售80伙
<匯港通訊> 由恒地(00012.HK)、希慎(00014.HK)及帝國集團盒作發展的紅磡新核心大型海濱住宅項目「One Victoria Cove 首岸」第4期(第5座)今日正式上載首輪銷售安排，將於本周日發售80伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示︰「紅磡新核心大型海濱住宅項目『One Victoria Cove 首岸』，自推出以來，市場反應熱烈，項目第4期今日上載首輪銷售安排，共涉80伙，本周日(2026年6月14日)發售，折實售價由688.05萬港元起，折實呎價由2.0225萬港元起。戶型涵蓋2房至3房單位，當中包括2房單位71伙及3房單位9伙，單位實用面積由338平方呎至585平方呎，價單售價由756.1萬港元至最高1406.2萬港元，價單呎價由2.2226萬港元至最高2.4799萬港元，折實售價則由688.05萬港元至最高1279.64萬港元，折實呎價由2.0225萬港元至最高2.2567萬港元。首輪銷售將於本周六(2026 年6月13日)下午1時截止登記。」 （BC)#恒地 #希慎 #首岸
真豪宅｜石澳道14號逾5.6億沽 呎價逾9萬元
香港超級豪宅，由真富豪盤踞的石澳道獨立屋錄得罕見成交。已故會德豐前主席約翰馬登生前與家人居住的石澳道14號以逾...
警方廉署起訴七人涉宏福苑誤殺及詐騙 六人還柙一人准保 廉署：鴻毅貪污得益逾4000萬（梁柏晞報道）
【Now新聞台】警方和廉政公署落案起訴宏福苑大維修總承建商宏業和工程顧問鴻毅等七人一共25項控罪，其中3人被控誤殺和串謀詐騙等罪不准保釋，案件押後至9月2日再訊。 宏業董事侯華健乘的士離開西九龍裁判法院，他獲准以50萬元保釋，不得離開本港，每周須向警方報到3次。鴻毅董事黃俠然的妻子鍾素芬原本亦獲准擔保，但無法籌錢，最終由囚車押走。鴻毅董事黃俠然、鴻毅註冊檢驗人員吳躍和宏業董事何建業則被控誤殺，涉嫌去年11月26日至12月3日期間，非法殺死宏福苑大火168名死者，全部不准保釋還柙候訊。警方指這三名被告在宏福苑大維修期間，監管工程物料和程序上嚴重違反謹慎責任，構成嚴重疏忽、使用非阻燃的安全網及帆布、使用易燃的發泡膠板、以及移除樓梯走火通道的窗戶、開設俗稱「生口」以便工人進入外牆棚架，上述工程安排涉嫌嚴重影響樓宇防火安全，令火勢迅速蔓延及阻礙逃生路徑，造成大量傷亡。不准保釋的還包括鴻毅職員李敏和黃俠然的朋友洪國偉。廉署控告洪國偉企圖妨礙司法公正，指他涉嫌幫黃俠然隱藏懷疑用來賄賂宏業的60萬元現金。又指各被告涉嫌在宏福苑大維修工程多個環節造假貪污，包括在總承建商招標過程及工程監督造假以及洗黑錢
iPhone 遭竊裝置保護功能 成功遏止倫敦盜賊
近年倫敦 iPhone 盜竊問題猖獗，盜賊常騎乘機車搶奪後轉售。然而近期數據顯示，被盜 iPhone 遭重新激活的比例大幅下降，主因是 Apple 在 2026 年 3 月透過 iOS 26.4 更新，將「遭竊裝置保護功能」預設為啟用，使盜賊難以重置手機牟利。 保護機制徹底封鎖重置流程 該功能自 2023 年推出，但直至今年才強制開啟。啟用後，關閉「遺失模式」或清除裝置內容等敏感操作，都須通過 Face ID 或 Touch ID 驗證；部分動作甚至需等待一小時，讓受害者在期間內透過「尋找」網路標記裝置為遺失。即使盜賊知道鎖屏密碼，也無法執行原廠重置，從而斷絕轉售管道。 倫敦警方公開讚揚成效 倫敦警察局長 Sir Mark Rowley 在接受 BBC 專訪時坦言，近期「絕大多數」被盜 iPhone 均未被成功重置。他同時呼籲科技公司應進一步強化防盜機制，但也承認 Apple 已顯著改善問題。Rowley 更透露，倫敦警察廳已與 Apple 簽訂情報共享協議，期望能更精準掌握 iPhone 盜竊與銷贓模式。
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
「滶蘊」本周五價單發售28伙 投資客佔過半查詢量
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下九龍塘玫瑰街23-34號低密度豪宅「滶蘊」,將於本周五(12日)以價單形式發售28伙,包括3伙一房戶及25伙兩房戶,於招標時段購入四房雙套以上單位享提名權,被提名人可獲3.5%售價折扣,扣除5%售價折扣、3.5%尊貴業主提名優惠及樓價6%提前成交現金回贈後,折實售價約949.6-1906.1萬港元,折實呎價2.9665-3.6123萬港元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示,不少早前招標購入三、四房大宅的買家考慮再加購一、兩房單位作為長線收租用途。項目至今已接獲數百宗查詢,當中一半為投資客,亦有買家表示有意購入超過1伙。何家欣補充指,後續價單預計有提價空間。項目是次特意與王室御用品牌合作,購買指定複式大宅,即可獲百年瑞典皇室御用品牌 Hästens 床墊,更是與國際知名設計師 Ferris Rafauli 合作推出170週年紀念款「drēmar®️」,價值逾80萬港元,共有15個名額。「滶蘊」累計售出43伙瑰麗級大宅,套現逾24億港元,全盤僅餘下4伙。「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位,主打複式大戶及三、四房大宅。 (BC)#新世界發
環聯宣布向遺失香港身份證人士提供免費信貸報告
<匯港通訊> 全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯(TRU.US)今天宣布，推出全港首創措施，為遺失香港身份證的合資格人士1每年提供一份一次性免費信貸報告，幫助他們在遺失身份證後的高風險時期即時掌握自身信貸狀況，減低因身份盜竊造成的潛在財務損失，保障長遠信貸健康。 根據環聯最新的主要詐騙趨勢報告，在過去一年曾因數碼詐騙而蒙受金錢損失的消費者中，超過三成(34%)表示身份盜竊為首要原因，反映身份盜竊是導致數碼詐騙的重大風險之一。此外，香港的數碼詐騙損失金額中位數更高達4.8萬港元，為全球調查所及的市場中最高。騙徒能利用所盜取的身份開設未經授權的賬戶、申請貸款並導致過度使用信貸，最近有個案顯示受害人的損失金額可高達超過250萬港元。然而，環聯報告亦指出，許多詐騙受害人並沒有因而採取更積極的補救措施，僅42%曾聯絡受影響公司(如信用卡發卡機構)，而向信貸資料服務機構求助的比例則更低，只有39%。缺乏有效的即時補救措施，有可能進一步加劇遺失身份證後所造成的身份盜竊及詐騙風險。為協助公眾應對在這關鍵時期的風險，環聯現透過提供一次性免費信貸報告，為所有受影響人士提供即時支援。受影響人士可於
〈房產〉新青安擬設排富門檻 房仲：年收200萬元在台北市成家有難度
新青安 2.0 版方案初版，排富門檻設定年收 200 萬元，實價登錄資料 2026 年的交易資料，若以台北市平均購屋總價約 3250 萬元估算，在貸款 8 成、利率 2.5%、30 年期條件，貸款金額約 2600 萬元，每月房貸支出約 10.3 萬元。
紀惠集團繼續減磅 2.82億沽灣仔胡忠大廈全層 10年勁貶3成
由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團繼續減磅，最新以約2.82億元放售灣仔胡忠大廈32樓全層物業，較十年前買入價低約1.41億元或3成。更多消息：紀惠湯文亮3.9億沽灣仔酒店全幢 呎價不足7千 13年勁蝕逾4成！Dash Living接貨 擬提供中長期住宿服務紀惠湯文亮8,800萬沽中環舖 持貨16年共貶值25%！太興每月31.5萬承租 回報4.3厘上述物業為灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓全層，建築面積約28,198平方呎，以現狀交吉交易，意向價約2.82億元，呎價約1萬元。據悉，紀惠集團2016年12月以4.23億買入上述全層，平均呎價1.5萬元，當時創該廈呎價新高，紀惠曾於今年初以意向價約3.1億元放售該物業，惟一直未獲承接，新近下調售價約9%至2.82億元，較約10年前買入價賬蝕約1.41億元，物業期內貶值約33.3%。紀惠集團近期持續沽貨套現，上月以約3.9億元沽出灣仔摩理臣山道39號全幢酒店，呎價不足7千元，持貨13年賬蝕逾42%。 延伸閱讀: 胡忠大廈 中環 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。
UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事
周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。 每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球 UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約H
《新股》鋰離子電池隔膜商星源材質(06067.HK)今起招股 引入富國基金等13基投
鋰離子電池隔膜製造商星源材質(06067.HK)(300568.SZ)宣布在港招股，計劃全球發售1.495億股H股，香港公開發售佔約10%(1,495.25萬股)，國際配售佔約90%(1.345億股)，最高發售價為每股8.98港元，每手買賣單位500股，入場費約4,535.28港元。 招股期由今日(12日)起至下周三(17日)截止，預計會於本月23日掛牌上市，由中信建投國際擔任獨家保薦人。 是次IPO共引入13名基石投資者，包括富國基金、廣發基金、泰康人壽、淡水泉(香港)、欣旺達(300207.SZ)、晶科能源(JKS.US)、Mondeomax及深三和等，合共認購約7,752萬美元等值股份，佔發售股份約45.14%。 星源材質於2016年底在深交所創業板上市，並於2023年在瑞士證券交易所發行GDR，其主要客戶包括包括LG新能源、三星SDI、遠景動力、村田、SK On、SAFT、寧德時代(03750.HK)、比亞迪(01211.HK)、國軒高科(002074.SZ)、中創新航(03931.HK)、億緯鋰能(300014.SZ)和欣旺達。 按最高發售價8.98港元計算，預計所得款項淨額
「ONE STANLEY」2號洋房以2.68億元售出 呎價約5.66萬元雙破頂
<匯港通訊> 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示：「位於 ONE STANLEY 最前排『ASTA AVENUE』的臨海2號洋房，剛透過招標形式以成交價2.68億港元售出，實用呎價高達約5.6636萬港元，成交價及呎價雙雙創項目本年度新高。鄭智荣續指，「ONE STANLEY」至今已售出47伙，總成交金額接近50億港元。「ONE STANLEY」預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而中小型單位升幅則介乎13%至17%，因此集團決定即日起調高 「ONE STANLEY」部分單位的內部指引價，並預計有機會於9月份再度提升內部指引價。 （BC)#建灝地產 #ONE STANLEY
馬鞍山錦暉苑兩房居二價435萬易手 6年升值55%｜二手居屋成交
樓市交投氣氣持續向好，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約21宗二手買賣，較上月同期減少超過四成；其中居屋錦暉苑最新錄得本月首宗成交，單位為高層20室，實用面積約381方呎，兩房間隔。胡耀祖指，單位原開價約450萬元放售，日前議價後以居二市場價435萬元易手，呎價約11,417元。新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，少有放盤，即決定入市單位自用。
折實均呎29448元 海盈山4B期 價單首推75伙 兩房1342萬入場
一 手市況持續活躍，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期昨公布首張價單共75伙，全屬兩房單位，提供最高18%折扣優惠。折實價由1,342.7萬元起，折實呎價由27,545元起，折實平均呎價29,448元，較同系列第4A期3年前首批高約5%。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首批定價參考同系列4A期及港島南區項目成交價等，形容為「港島南岸至盈價」。首批單位實用面積484至546方呎，價單設有3款付款方法，以最高18%折扣優惠計算，折實售價由1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元。
按揭證券公司首次發行120億港元公募數碼債券
<匯港通訊> 香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)今日(6月11日)宣布，在其300億美元中期債券發行計劃下，成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券(發行)定價。經過一系列成功的預售推廣活動和投資者路演後，相關債券於 2026年6月10日在香港完成簿記建檔和定價。這項具有里程碑意義的交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，突然了相關市場的充裕流動性和機構投資者加速認受數碼債券的趨勢。透過是次發行，按揭證券公司亦成為香港首家發行數碼債券的公營機構。此外，當中發行的5年期港元債券是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。此次發行的數碼債券包括三筆分別為60億港元2年期、25億港元5年期和30億元人民幣 3年期的數碼債券。該發行借鑒了香港特別行政區政府(香港特區政府)成功採用的數碼債券發行機制，受到多元化的優質機構投資者熱烈追捧。這些投資者包括本地、南向債券通及國際機構投資者，涵蓋多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。是次發行最高峰期的合計認購金額約240 億港元等值，來自超過100個賬戶。數碼債券於分布式分類賬技術平台上數碼生成，該平台
港股連挫７日！ 曾失二萬四 屠牛211隻 憧憬見支持
港股大舉屠牛！恒生指數連挫7日，昨一度低見23,999點、最多挫408點創今年新低後，即跌穿二萬四關1點後掉頭，收市跌幅收窄至158點或0.7%，報24,249點。雖然恒指24,000水平閃失後再收復，惟已觸發隻牛證陣亡，單日強制收回恒指牛證達154隻，整體打靶牛證則有211隻。不過有分析相信，港股在二萬四水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值接近10年平均水平，人工智能(AI)概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動、中央政策刺激空間或有限，以及企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間。雖然恒指昨一度跌穿24,000點，惟他仍相信港股在該水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。
新加坡銀行資深銀行家林良源出掌杜拜業務 加速拓超高淨值客戶市場
<匯港通訊> 隨著新加坡銀行加速拓展超高淨值客戶市場，該行將任命另一位資深私人銀行家，進一步壯大其核心市場的區域高管團隊。林良源將於2026年7月1日出任私人銀行總監(中東、南亞及國際地區），駐職杜拜。在監管機構批准後，他將兼任杜拜國際金融中心(DIFC)分行行政總裁。根據凱捷研究院（Capgemini Research Institute）發佈的《2026年世界財富報告》，2025年超高淨值人群增長9.4%，連續第二年成為增長最快的財富群體。對此，新加坡銀行已制定目標，計劃於2028年前實現全球超高淨值客戶資產管理規模(AUM)增長30%。林良源將與陳偉名及楊渭杉攜手推動超高淨值業務增長。陳偉名現任私人銀行總監(大中華及北亞地區），兼任香港分行行政總裁。而楊楊渭杉正如早前公布，將於2026年6月29日加入新加坡銀行，出任私人銀行總監（東盟地區）。林良源擁有35年私人銀行從業經驗，涵蓋前線服務、投資產品及財富諮詢等多個業務範疇。自2020年加入新加坡銀行以來，他一直是管理委員會的核心成員，亦是其中最資深的成員之一。林良源於駐職杜拜後，除負責推動超高淨值業務發展外，亦將致力推動轉型變革，