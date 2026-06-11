上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾

昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。

翻查資料，2023年5月25日涉事屋苑另一獨立屋曾發生爆竊案，住戶經初步點算後，失去手錶、金器、鑽石及手袋等，總值約500萬港元。同年3月31日亦有獨立屋遇竊，賊匪盜去約73萬港元財物，包括珠寶首飾、兩隻手錶、港元及外幣現鈔等。