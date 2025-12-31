上水生果店遇口罩賊 錢兜藏「機關」保不失(有片)

上水龍琛路一間生果店險遭賊人光顧，一名戴口罩男子趁店員不在，企圖偷去掛在店舖近門口處錢兜內的鈔票。幸店主早設「機關」用夾子夾住鈔票，再用繩繫住夾子與錢兜，令賊人無功而返。(影片截圖)

事發於本周日（28日）早上約8時08分。根據店方公開的閉路電視片段可見，一名身穿深色上衣、淺色長褲並戴上口罩的男子，經過生果店門外時不斷觀察，約20秒後當店員轉身入內搬貨之際，口罩男折返步行向生果店，拉下懸掛在門口的紅色膠錢兜，企圖抓走裡面的鈔票，而當時街上有其他路人。然而，生果店早設「機關」防盜，用夾子夾住兜內鈔票，再用繩索將夾子固定在錢兜手柄上。口罩男伸手一抓發現鈔票被繩索絆住，無法取走。此時，店員發現異樣，賊人見狀隨即棄手慌忙逃離。

店主接受傳媒訪問表示，錢兜內當時放有約一至兩千元的散紙，形容該名男子年約30歲，動作純熟，顯然多次到場「踩點」。店方將片段上載至社交平台，並表示已經報警，又指臨近歲晚，呼籲其他商戶加強警覺，避免成為賊人目標。

