上水私家車失事翻側 司機乘客一度被困

貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
其他人也在看
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華通報暫停進口日水產 兩國交流頻取消
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日本前年8月開始排放福島核污水入海後，中方全面禁止日本水產品進口，至今年6月宣布有條件恢復部分進口，本月初才首次確on.cc 東網 ・ 1 小時前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網上熱話｜驚見生鏽殘舊客貨車 網民笑稱敘利亞風格
有網民於社交媒體上分享，在路上發現一輛生鏽殘舊客貨車，並笑言，「末日風格改裝」。由於該客貨車十分破舊，引起網民討論。 從相片中可見，該客貨車的車尾門已經鏽跡斑斑，以及有凹陷。車尾玻璃佈滿刮花的痕跡，該車的尾軸避震亦疑似損壞。該客貨車引起網民討論。有網民表示，「敘利亞風？」、「Mad Max風」、「香港真係有非洲車am730 ・ 1 天前
黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。 兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。 據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。 Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。 The post 屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 16 小時前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
日媒：中國向日方通報 暫停進口日本水產品
中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國的政治、經濟以至民間交流都急速降溫。共同社今日報道，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。 中國因福島第一核電站污水排海事件，在2023年8月全面禁止日本水產品進口。中日雙方到今年6月達成共識，中方有條件放寬禁令，恢復進口宮城、福島等10個都縣以外的日本水am730 ・ 1 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 1 天前
中國居民赴日簽證手續停止受理！14間內地航空公司退票、約49.1萬張機票被取消
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發了中國的強烈反彈，14間內地航空公司退票服務，約49.1萬張機票被取消，中國多家旅行社已停止銷售前往日本的旅遊產品，甚至連簽證手續也遭到暫停。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
貨機墮海事故 初步報告指飛機發動機降落後繼續加速(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜抵港貨機上月在機場滑出跑道，引致兩人死亡。民航意外調查機構發表初步報告指，飛機降落後其中一個發動機繼續加速，會調查事故是否涉及人為因素等。 事發於上月20日，一架由阿聯酋航空租用的土耳其ACT貨機在機場北跑道衝落海，期間撞到一架機管局巡邏車，車上兩人死亡。事發至今約一個月，民航意外調查機構發布初步報告指，涉事飛機起飛前的紀錄顯示4號發動機反推裝置不運作，飛行過程中都處於正常，又指飛行數據記錄儀資料顯示，飛機著陸後收起所有選定的反推裝置，但4號發動機繼續加速，而在飛機偏離跑道後，其餘三個發動機的反推裝置再次啟動。駕駛艙檢查結果則顯示，其餘三個發動機推力桿關閉，反向推力桿設定為最大值，但4號發動機推力桿處於全速前進推力位置，反推力桿處於最前位置，燃油控制開關設定為運轉模式。報告指，意外發生時能見度良好，天氣適合飛機運作，所有通訊、導航、監察和空中交通管制設備都運作正常，空中交通管制和涉事飛機之間的通訊正常，意外當日沒有收到跑道指示標識系統損壞的報告，意外前跑道上亦沒有發現外來物。民航意外調查機構尤其關注事故是否涉及人為因素、安全管理系統等問題，以及有否導致推力桿失控now.com 新聞 ・ 19 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！更多消息：甩拖易！甩供樓擔保難！港女為前度背負300萬巨債愁爆！港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！據TVB節目《東張西望》報道，業主李氏夫婦去年底經地產經紀，將一個實用面積447呎的單位放租，每月租金11,500元。租客自稱洗衣店老闆，單位是用來給自己一家四口自住，又稱為報稅方便，簽約時需以公司名義簽訂。業主表示初期租務正常，租客準時交租，直至近日單位漏水被樓下投訴，業主上門查看時才驚覺單位竟被改造成外勞宿舍，客廳擺放三張碌架床，臥室亦放有兩張碌架床，單位內竟住有10名陌生外勞！而外勞指，僱主收取每月人工的10%、約2,000多元作為租金，即整個單位租金逾2萬元。業主認為居住人數已嚴重超負荷，對單位傢俬電器損耗極大，存在安全隱患，估計漏水問題也與10人排隊衝涼有關。據大廈保安指，該屋苑至少已有5個單位變成外勞宿舍。記者與業主聯繫原租客洗衣店老闆，其承認單位內居住的人員是洗衣店聘請的外勞。其後業主稱接到租客來電質疑「為何搞大件事」，及「恐嚇」業主不得提告，才會准許業主28Hse.com ・ 1 小時前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中日關係惡化 中國遊客退訂50萬張赴日機票
日本首相高市早苗近日在國會發表涉台言論，引發中方多部門強烈抗議，自上周六以來中國各大航空公司已有約 50 萬張赴日機票被遊客退訂。鉅亨網 ・ 4 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地
近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。鉅亨網 ・ 9 小時前
靜岡縣警過失傷害連環警報！ 廣末45歲狂飆185公里內幕！
哎喲，日本女星廣末涼子這回可真撞出大新聞！Japhub日本集合 ・ 1 天前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前