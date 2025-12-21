上水粉嶺冬至停水 當局稱部分地區食水供應逐步恢復

@FB 民政事務總署 圖片

上水新運路靠近掃管埔路的單車徑出現水管滲漏，令上水及粉嶺多個屋苑的食水供應受影響。水務署於上水天平邨設置臨時取水點，並安排水車及水箱提供食水，吸引大批居民前來排隊取用。民政事務總署在社交平台表示，目前已有部分地區的食水供應逐步恢復；民政處已與水務署保持緊密聯繫，並在天平邨多個位置設置水車及大型水缸，為居民提供備用食水。同時，關愛隊亦到場協助，設立臨時資訊服務站，方便居民查詢及尋求支援。

居民做冬計劃有變

部分居民指出，早上約11時便察覺到停水情況，但至今仍未清楚何時能恢復供應，因此在冬至晚上只好選擇與家人外出用餐。另有居民提到，原本打算在家中過節，甚至已經準備好食材，卻因突然停水而感到失望。

水務署：派出緊急應變小隊

就上水掃管埔路單車徑的緊急水管維修工程，水務署表示，工程團隊一直進行供水調度以收窄受影響範圍。現時，聯和墟及翠麗花園的食水供應已恢復正常。因應水管維修工程，在維修期間，安盛苑、天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響。我們正為受影響用戶提供臨時食水，包括3架水車及12個水缸。

在是次事故中，本署派出緊急應變小隊於現場協調及為市民提供即時協助，包括到安老院了解受影響的情況，以及與屋苑管理處、食肆及居民緊密溝通，就暫時供水安排及復水的詳情互通資訊，為有需要的居民及商戶提供適切支援。

該署工程團隊正全力進行水管維修，惟在維修過程中發現相關喉管附近鋪設了密集的公共地下管線，而且喉管被混凝土包裹。儘管維修工序複雜，本署團隊正爭取於今晚凌晨完成維修及恢復食水供應。本署團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。我們就事件為市民帶來的不便表示歉意。

