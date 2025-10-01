【動物專訊】上水華山村發生嚴重囤積貓貓事件，逾20隻病貓及1隻松鼠狗困於骯髒村屋內，急需救援。毛守救援昨日收到屋主求助，聲稱在打風時將鄰居的貓救回家中，因為太多隻需要救援，但毛守Kent到現場時，發現竟然有20多隻貓困在滿布屎尿、沒有電燈的村屋內，沒有一隻貓貓健康完好，全部都有嚴重感冒，部分幼貓更奄奄一息，Kent先將5隻幼貓救走送醫，當中兩隻已確診有高度傳染性的致命腸病毒。Kent表示，現在仍在研究可行的救援方案，急需大量沒有養貓但有照顧病貓經驗的暫托家庭。

廣告 廣告

Kent對本報表示，昨日傍晚6時半收到求助，對方聲稱在打風時將鄰居的貓放在家中暫避，但他趕到現場後，發現完全不是那回事，「那間兩層的村屋好像荒廢很久，沒有電燈，傢俬都滿布屎尿，地下目測有19隻貓，1樓也有貓聲，所以估計有25隻以上，而且至少有3隻貓大肚。」

他放下貓罐頭時，那些貓像餓極般衝上去吃，但亦有部分幼貓奄奄一息，全無反應，他將其中5隻情況較嚴重的幼貓救走。他又表示，所有貓隻不論大小均患有嚴重感冒，目測全部有眼膠鼻涕耳蟎，另屋內還有一隻松鼠狗，屋主聲稱是在街上發現及救走，Kent目測狗狗的健康狀況正常。

率先獲救起的5隻幼貓已送院檢查，全部都要打皮下水，當中有兩隻經快速測試確診患上腸病毒，需要隔離及情況不樂觀。

Kent又指，看到那屋主若無其事地坐在滿布屎尿的椅子上跟他談話，讓他擔心屋主無法妥善照顧這些貓狗，惟要救援這麼多病貓，難度非常大，「每一隻貓都要先經獸醫檢查才能交給暫托，而且貓貓很大機會都感染腸病毒，需要隔離，所以我們還要想想有什麼可行的方法。」

由於貓貓數目太多，已經爆滿的毛守無法應付，應需更多義工幫忙，另外亦需要大量的暫托家庭，而且是現時家中沒有養貓、但有照顧病貓經驗的家庭。如有義工或暫托家庭可幫忙，可WhatsApp 6999 4221 與毛守聯絡，並註名是「華山村貓隻」。

The post 上水華山村村屋變囤積貓地獄 20多隻病貓急需救援 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.