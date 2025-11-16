上水雞嶺放養狗日前突吐血身亡 含寃待雪

【動物專訊】年僅1歲半的放養狗仔「龍眼仔」，於11月12日中午在上水雞嶺家門外突然吐血身亡，狗主在約半小時前還見到龍眼仔和其他狗狗玩得很開心，沒想到狗狗突然出事，急救無效死亡，而身上找不到明顯傷痕，未能確定死因，幫忙跟進的義工彭小姐表示，不排除狗狗是被人打頭而死，她已報警，希望能夠幫龍眼仔討回公道。

彭小姐表示，當日12時7分收到狗主求助，說龍眼仔在家門外出事，身上和小路都有血，帶回家急救都沒用，全身檢查過沒有傷痕。她說：「我後來問過附近田地發現狗狗倒下的叔叔，他說龍眼仔嘴有血，有可能是被致命一擊打頭。」她其後報警，惟坦言該處沒有閉路電視，亦沒有任何目擊線索。

她又指，該處很多人放養狗，過去亦發生過狗狗中毒事件，有餵狗人士都已經提醒狗主們要小心，不要再放養狗狗。

如有任何有關龍眼仔遇害的線索或目擊消息，請與本報聯絡，希望能夠幫助龍眼仔討公道。另本報提醒鄉郊狗主，放養狗狗很容易置狗狗於危險境況，毒狗、虐狗及捕獸器事件經常發生，狗主有責任保護所養毛孩的安全。

放養狗龍眼仔日前突然吐血身亡，死因有可疑。

發現龍眼仔倒地的草地殘留狗狗血漬。

