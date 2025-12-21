上水食水管爆裂 多個屋苑食水暫停供應 水務署指爭取凌晨完成維修及恢復供水(張曼琳報道)

【Now新聞台】上水新運路有水管爆裂，附近多個屋苑食水供應受阻。水務署指，喉管維修工序複雜，爭取凌晨完成維修及恢復供水。

大量黃泥水不斷溢出路面，維修人員加緊搶修。事發於早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑一條直徑400毫米食水供水管出現滲漏，期間安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場食水供應暫停。

水務署在附近一帶設置了12個水缸及3架水車提供臨時食水，有居民帶著膠桶排隊取水，趕著回家煮冬至晚餐。

附近居民梁女士：「我想是大概12時(無水)，下午一時左右。(是否很倉卒？冬至安排有無受影響？)當然有啦，否則不用這麼辛苦啦。」

有當區候任立法會議員指，除了有約6千戶居民外，區內的安老院以及部分商戶生意都受到影響。

候任立法會議員(新界北)姚銘：「去過一些食肆了解情況，他們都指一些蒸爐以及咖啡機用不了，因為這些是直接供水、駁水管進去的，所以不是隨便在取水箱取水就可以用到，我想對於他們來說，都受到一定程度的影響。」

至下午約三點半，天朗樓有單位已恢復供水。水務署指，聯和墟及翠麗花園的食水供應已恢復正常，惟發現相關喉管附近鋪設了密集公共地下管線等，維修工序複雜。

#要聞