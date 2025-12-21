上水食水管爆裂 至凌晨一時半恢復供水(謝欣桐報道)

【Now新聞台】上水新運路周日有水管破裂，附近天平邨等多個屋苑食水供應一度受阻，到凌晨一時半恢復供水，停水期間部分居民無法備餐，要外出吃冬至飯。

入夜後，天平邨排隊取水的人流都無間斷，小至水煲，大至要用推車運送鐵桶，每種容器都裝滿，有居民無水煮冬至飯，唯有出街食。

附近居民李女士：「煮不到、上街食，本身買好了菜，沒有水，很麻煩。」

不過商場都無水，有食肆拉閘暫停營業，就算開足一天，都指生意難做。

茶餐廳員工張先生：「那些水很麻煩，要我們自己去拿，洗東西都麻煩了。(現在還有擺些水備用嗎？)有少少，留了一些，可能明天(周一)備用。」

酒樓負責人謝女士：「現在沒了水，我們洗碗部就無法處理，因為始終都要用水洗碗，其他都會影響的，譬如開茶都是一個很大的困難，他自己的屋苑、屋邨沒水，會去另外一區吃飯。(生意額會否都有影響？)都會呀，起碼大概少了三成。」

水務署在附近一帶設置了至少12個水缸及3架水車提供臨時食水，水務署署長黃恩諾亦有到場視察，並協助居民搬水。

水務署亦在現場設置了支援站，安排職員解答居民問題，直至恢復供水為止。

事發於周日早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑，一條直徑400毫米食水供水管出現滲漏，大量黃泥水溢出路面，維修人員加緊搶修。署方指，在維修過程中，發現相關喉管附近鋪設了密集的公共地下管線，而且喉管被混凝土包裹，維修工序複雜，就事件造成不便向受影響市民致歉。

#要聞