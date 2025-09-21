上水「鮮味市場」非法擴展營業 屢次違例 被罰暫停營業十四天

oqcyhmfxeids_1.jpg

食環署今日(21日)宣布，吊銷位於龍琛路33號龍豐花園第一層17號鋪「鮮味市場」的照十四天，該店舖由今日至10月4日須暫停營業。食環署發言人指，持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》；因上述違例事項，今年七月兩次被法庭定罪，共罰款三千元，該署亦根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌十四天。

另外，有關持牌人亦因相同違例事項，今年四月兩次被法庭定罪，共罰款一萬元，因而被記下30分，店鋪今年六月至七月期間被暫時吊銷牌照七天。

發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。

