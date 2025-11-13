專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
上水32歲男子街頭遭斬傷 兩兇徒在逃
上水發生傷人案。
昨日（12日）晚上11時許，一名男子懷疑在上水百和路88號對開被兩名本地男子斬傷，有途人發現後報警。警方和救援人員接報後趕至現場，32歲姓劉男子受傷，清醒由救護車送往北區醫院治理。據了解，受害人與兩名兇徒互不認識。經初步調查，相信有兩名兇徒以刀襲擊事主，兩名兇徒其後往粉嶺偉明街方向逃去。警方將案件列「傷人」，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝兩名男子，案發時身穿黑色上衣及白色鞋。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/上水32歲男子街頭遭斬傷-兩兇徒在逃/617919?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 18 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 5 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。法新社 ・ 1 天前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（法新社基輔12日電） 俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。外界愈來愈關注澤倫斯基將如何回應。法新社 ・ 19 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 1 天前
三重鈴鹿63歲黑戶內幕！ 中國男25年無社保曝光！
去年6月底，新潟街頭掉錢包，幸運路人撿起交派出所，裡頭現金、證件齊全。10月16日，35歲中國男子上門領回，誰知警察例行查證件，一看在留卡過期1年半！Japhub日本集合 ・ 1 天前
英史上最大洗錢案 中國「加密貨幣女王」判刑11年 曾想當「自由國」君主 警公布逮捕畫面
英國史上金額最大的洗錢案刑事審判，11月11日結果出爐。中國籍主謀、47歲「加密貨幣女王」錢志敏（Zhimin Qian）遭判刑11年8個月。警方並公布她於2024年4月在英國北部城市約克（York）花園別墅遭逮捕的畫面，當時錢志敏正躺在床上，被突擊的警員驚醒、神情慌張。 錢志敏2014年至2017年間在中國策畫大型傳銷詐欺案，對外宣稱販售「全球唯一數位資產保值險」與人工智慧「生命手環」，宣稱絕對保證本金、報酬率達300%至400%。整起詐騙共吸金逾人民幣400億（約新台幣1700億），受害人超過12.8萬人，幾乎遍及全中國各省。 2017年，錢志敏自中國潛逃，經緬甸、泰國、寮國與馬來西亞輾轉入境英國，繼續以比特幣等方式洗錢。在英國期間雖然鮮少出門，卻過著奢華生活，每月房租高達1.7萬英鎊（約新台幣69萬元）。 調查人員在她的私人筆記中發現其「野心」，內容包括想成為「利伯蘭自由共和國（Liberland）」的「君主」。利伯蘭是一處位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界間的無人地帶，由捷克政治人物自稱成立的「微型國家」。 錢志敏被捕時，警方同時帶回四名員工偵訊，其中一人為台灣籍男子，已於2024年11月離開英國。 警方查扣的虛擬資產總額達52億英鎊（約新台幣2100億），包括超過6萬枚比特幣，後續如何處理成為焦點。錢志敏出庭時表示願意補償受害者，但檢方指出，補償方式與標準仍待民事程序釐清。Yahoo 國際通 ・ 5 小時前
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
今年聖誕，不妨走進太古廣場的「聖誕中央車站」，登上奇幻列車，欣賞奇妙打卡裝置，參加暖心工作坊，選購節日禮品，更隨時有音樂劇場、快閃演出等等。不只是打卡熱點，更是一場沉浸式的節慶體驗，讓你在繁忙都市中感受一份童話般的聖誕氛圍。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
菲律賓警員搶劫便利店 追捕期間與同僚槍戰 駁火中彈身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】菲律賓布拉干省（Bulacan）一名警員周一（10日）晚搶劫當地一間便利店，騎摩托車逃離現場時被追捕，與同僚駁火期間中彈，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
NewJeans五名成員全回歸ADOR 三人延誤發聲原因曝光：其中一人身處南極
韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
涉將贓物轉售給藥房圖利 7人被捕
【Now新聞台】3名非華裔人士涉嫌將贓物以低於市價逾一半轉售給藥房，連同藥房職員合共7人被捕。 警方突擊搜查油麻地兩間藥房，拘捕涉事職員及負責人，並檢走一批證物，被偷的主要是日用品及食物等。警方指，該盜竊集團的骨幹成員均是非華裔人士，牽涉至少33宗盜竊案，涉款2.8萬元。今年7月起，油尖旺區多間店舖發生盜竊案，警方調查後發現有人涉嫌把贓物以低於市價超過一半，賣予油麻地兩間藥房，藥房再以稍低於市價價錢出售。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
香港好去處｜渣打藝趣嘉年華25周年！銅鑼灣化身木偶奇遇記世界 維園設攤位舞台表演
渣打藝趣嘉年華再度於11月尾回歸，踏入第25個年頭，今年的渣打藝趣嘉年華以《木偶奇遇記》為主題，讓皮諾丘、老木匠與狡猾狐狸從書頁中走出，化身巨型木偶在銅鑼灣街頭現身，更有互動藝術攤位、藝術作品展覽，更有多隊青少年藝術團隊帶來舞台表演，絕對不可錯過。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
五旬婦打肉毒針後亡 裁定曾作誤殺行為 九旬西醫李宏邦獲無條件釋放
52歲女銀行家張淑玲2018年注射肉毒桿菌後死亡，涉案西醫李宏邦早前被裁定曾作出誤殺罪中相關行為。患有阿茲海默症和重度認知障礙症等的李宏邦昨由其代表律師向法庭交代，指社會福利報告不建議判處監護令；法官指，被告不適合醫院令及監護令，無條件釋放是唯一選擇。 案發在2018年，52歲女子張淑玲在李宏邦位於尖am730 ・ 13 小時前
送養後想要回撫養權 女子敗訴須賠償
【on.cc東網專訊】湖北省一名女子2020年將孩子送養，事隔5年卻突然請求要回孩子的撫養權。湖北省利川市人民法院周一（10日）判處女子敗訴，且須向送養家庭支付撫養期間的生活開支、誤工費等合理費用共計逾47萬元（人民幣，下同，約51萬港元），為事實撫養與合法收養on.cc 東網 ・ 1 天前
非法集資400億人民幣、洗錢規模空前 英國最大加密貨幣查獲案主犯獲刑
【彭博】— 一名被稱為「超級惡棍」、策劃規模達數十億美元的投資詐騙、以贓款購買比特幣的中國女子被倫敦法官判處11年8個月監禁。Bloomberg ・ 1 天前
曼谷來港航班現機艙老鼠 內地中年漢涉偷乘客信用卡被捕
機場警區發生盜竊案。 昨日（11日）一班由泰國曼谷飛往香港的航班上，有兩名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報後到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名55歲內地男子，現正被扣留調查。警方經調查顯示，該名男子涉嫌盜取機上兩名乘客的信用卡，案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟am730 ・ 1 天前