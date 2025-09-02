上海仔頭馬金融趙洗黑錢等罪成囚3年9個月 曾棄保潛逃官拒絕減刑

【on.cc東網專訊】香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬元而被控。趙於2021年棄保潛逃，被法官正式頒布拘捕令。至去年6月，趙在九龍城執法部門設置路障期間被截查，證實為通緝犯被捕，由2021年9月起計，相隔34個月後終落網。案件今（9月2日）在區院審理。趙俊名承認5罪，被判入獄3年9個月。

現年49歲的趙俊名，過往有5項定罪記錄，牽涉15項控罪，包括使用虛假文書。他今日承認5項控罪，包括洗黑錢、以欺騙手段逃避法律責任、無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押及兩項欺詐罪。同意案情指，被告是豐盛國際管理有限公司董事之一。2014年9月，有一筆約819萬港元的款項轉入豐盛名下大新銀行某戶口。同年11月29日，被告分4次提款現金800萬港元。

就兩項欺詐罪，被告在2014年向兩名分別姓江及姓梁的人士，訛稱公司正進行一項蒙古採金計劃，需要資金共25萬港元，承諾3個月內回報33%。之後兩人果然收到本金連回報。2015年2月，兩名事主再各投資25萬港元，即共投資50萬港元。惟這次兩人收不到本金和回報。2015年12月，被告從大新帳戶開出一張面額2.25萬港元的支票，惟相關銀行戶口已取消，支票退回。被告因本案被控後一直獲准保釋，至2021年9月30日失聯，之後被通緝。2024年6月14日被告再被捕。

辯方指，本案案情簡單，惟由被告被捕至遭起訴相隔5年，質疑控方檢控延誤。區域法院暫委法官高偉雄判刑時指，本案確實存在頗嚴重的延誤。不過，被告之後棄保潛逃，顯示他並非因為案件懸而未決而感到抑壓，故拒絕因此減刑。法官斥被告刻意逃避法律責任，考慮到量刑整體性，就5罪判被告入獄3年9個月。另外，控方申請充公在被告家中檢獲的22萬港元。相關命令會在10月3日開庭處理。

翻查紀錄，「金融趙」於2020年6月被控一項洗黑錢罪、兩項欺詐罪及一項以欺騙手段逃避法律責任罪。他及後獲法庭批准保釋，條件包括5萬元保釋金；不得離境；須交出旅遊證件；須居住在報稱的住址；每周向執法部門報到3次；不得騷擾控方證人。惟至2021年9月28日，「金融趙」未有到區院應訊，同案另一名被告向法庭表示，收到趙的短訊及醫生紙副本，稱趙有胃潰瘍及發高燒，醫生建議要接受隔離，批出3天病假休息。

同月30日，「金融趙」依然無到庭，執法人員未能聯絡他，法官遂正式頒布拘捕令，緝拿趙歸案，相信當時「金融趙」已經逃之夭夭。至2024年6月，「金融趙」在九龍城執法部門設置路障期間被截查，證實為通緝犯被捕，及被帶上法庭應訊。另外，同案另一男被告陳浩鳴，被控兩項洗黑錢罪，涉款50萬元，經審訊後裁定兩罪罪成，2023年10月被判處監禁30個月。

案件編號：DCCC 405、424/2021

