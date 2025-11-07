針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
上海商業銀行啟動75周年慶祝活動 舉辦「傳承滬港‧連繫國際」展覽
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月7日 - 上海商業銀行（「本行」）今日為其75周年誌慶展覽「傳承滬港‧連繫國際」舉行啟動禮，正式展開連串慶祝活動。啟動禮由香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生，大紫荊勳賢，GBS，MH，JP、上海商業銀行董事長李慶言先生、上海商業儲蓄銀行^董事榮智權先生，JP、上海商業銀行非執行董事榮康信先生及行政總裁林永德先生共同主禮。
傳承輝煌歷史 展望前瞻願景
是次周年誌慶活動彰顯上海商業銀行對香港未來深具信心，並堅持不懈支持香港經濟及市民。
上海商業銀行董事長李慶言先生於啟動禮致辭，強調本行獨特的歷史傳承與業務策略。他表示：「上海商業銀行植根香港75年，與香港一同成長，見證本港無數勵志故事。我們保持核心優勢，一直專注服務企業及中小企客戶以及高淨值人士，建立跨越世代及地域的深厚信任和長遠關係。」
「我們的主要優勢之一，是與中國內地的上海銀行*及台灣的上海商業儲蓄銀行共同創建『三地上銀』策略聯盟。這個擁有超過400個網點的強大網絡，為客戶拓展業務、投資及個人銀行服務提供了一個跨國平台，透過策略聯盟無縫連接，把握中國各地、東南亞以至全球的機遇。」
上海商業銀行行政總裁林永德先生闡述本行的前瞻性策略，他表示：「我們是一家預視變革、擁抱創新，並能果斷行動的銀行。」
「承傳雄厚根基，我們策略清晰明確。首先，我們積極推進數碼轉型。作為金管局—數碼港生成式人工智能沙盒的參與機構，我們正將人工智能融入每一個營運環節：以更智能化的客戶審查流程簡化開戶手續，以至提供高度個人化的財務建議。試想像一下，你的銀行專員在你提出需求前已預先洞悉你的需要，這正是我們致力構建的未來。」
「其次，我們將擴展全球佈局。憑藉在紐約、三藩市、洛杉磯和倫敦建立的據點，以及在香港、深圳和上海的穩固基礎，讓我們透過『三地上銀』聯盟進一步拓展國際網絡。此佈局讓我們能無縫服務跨地域的家庭與企業——無論是協助香港企業家進軍東盟市場，或是支持內地中小企業走向國際，我們皆能提供個人化的一站式專業服務。」
「第三，我們正重塑品牌形象，以強化核心價值並連繫現有及新世代客戶。對年輕客戶，我們提供直覺式的數碼優先服務；至於長期客戶，我們保持緊密的人性化聯繫，持續為他們提供個人化的專屬服務。總而言之，可靠、信任始終是我們銀行珍而重之的基因，這份承諾亦深植於我們每個決策之中。」
75周年展覽「傳承滬港‧連繫國際」
啟動禮標誌著75周年展覽正式開幕，展期至2025年12月5日。是次展覽呈獻75件珍貴展品，既回顧上海商業銀行的悠久歷程，亦展示其未來願景。珍貴展品包括：
參照1931年上海總行的龐大金庫門複製品，完美展示高度信賴及嚴密保安。
上海商業銀行1968年總行及其遍佈全球各地的主要分行的精細建築模型。
1960至1990年代用於打印銀行本票的打票機。訪客更可即場打印不同貨幣及幣值的「75周年時光本票」作個人專屬紀念品。
設有互動裝置「AI行政總裁」的數碼體驗區，展示本行的數碼願景及最新金融科技應用，更可與行政總裁對話，了解如何透過金融科技為銀行業未來帶來變革。
上海商業銀行75周年展覽
主題：
傳承滬港‧連繫國際
日期：
2025年11月8日至12月5日
地點：
中環皇后大道中12號 上海商業銀行大廈2樓及27樓
入場：
免費參觀（前往27樓展區需預先網上登記）
導賞團：
經網上報名預約參加，網址：https://www.shacombank.com.hk/tch/personal/75/exhibition.jsp
關於75周年標誌
75周年標誌採用上海商業銀行獨特的紅色，配以「三地上銀」品牌中代表香港的紫色為主色調。數字「75」的設計既似絲帶亦如花瓣，猶如洋紫荊，象徵上海商業銀行與香港的緊密連繫，設計將本行標誌與周年誌慶完美融合。秉承絲帶所蘊藏的靈活、創新精神，本行將持續探索新機遇，為社會、客戶、員工及本行創造長遠價值。
Hashtag: #上海商業銀行
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於上海商業銀行
上海商業銀行於1950年在香港成立，為本地知名的華資銀行，以服務企業、中小企及高資產淨值人士稱著。其歷史可追溯至1915年由陳光甫先生創立的上海商業儲蓄銀行。本行透過遍佈全球各地共50 個辦事處及分行，包括香港、紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海及深圳等主要城市，致力提供量身訂造、多元化的產品和服務以滿足客戶各種需要，包括貸款、存款、貿易融資、匯款、證券交易，財富管理、保險、財資、外匯、信用卡及數碼銀行服務。
2000年，本行與內地的上海銀行*及台灣的上海商業儲蓄銀行^成立了三地「上海銀行」聯盟。透過聯盟，本行的網絡發展覆蓋中國各地、東南亞以至英美，擁有超過400個網點的強大網絡。
* 上海銀行為中國內地註冊銀行，於香港沒有持有銀行牌照，因此不受香港金融管理局所監管，但於香港設有全資子公司—上海銀行（香港）有限公司。
^ 上海商業儲蓄銀行為台灣註冊銀行，於香港設有分行。
#到1930年，上海商業儲蓄銀行的存款達到全國民營銀行的首位。
新聞稿由客戶提供
