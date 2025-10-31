上海商業銀行與HashKey Exchange攜手 計劃推出亞洲首批銀行與持牌數字資產交易所聯營Visa卡

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月31日 - 上海商業銀行與香港最大持牌數字資產交易所HashKey Exchange宣布建立合作關係，雙方將共同探索傳統金融與數字資產融合的新方向，推動香港金融科技基礎建設。雙方合作標誌著香港數字金融創新正從理念走向實踐，銀行與虛擬資產機構開始在監管框架下建立可持續的協作機制。這也展現出香港金融體系的開放與成熟，並為業界提供了可借鑒的合作模式。





上海商業銀行行政總裁林永德先生(左)與HashKey Group執行董事、董事長兼首席執行官肖風博士 (右) ，攜手計劃推出亞洲首批銀行與持牌數字資產交易所聯營Visa信用卡。

合作首階段，雙方將攜手計劃推出亞洲首批由銀行與持牌數字資產交易所聯合發行的 Visa 信用卡，通過雙重獎勵機制，讓數字金融服務延伸至消費層面。未來，雙方將繼續以合規為標準，在市場基礎設施、產品創新與風險管理等領域深化協作，有助香港數字金融生態的可持續發展。



上海商業銀行行政總裁林永德先生表示：「我們很高興與HashKey Exchange合作，推出具備創新價值的聯營卡。這不僅是亞洲首批，更完美展示傳統金融與數字資產領域如何能夠相互促進、共同成長，發揮最大協同效應。上海商業銀行一直致力推動金融創新，此聯營卡正是我們付諸行動的最佳例證，為客戶提供連接『實體』與『數字』世界的雙重獎賞。」



HashKey Group執行董事、董事長兼首席執行官肖風博士表示：「數字化的第一階段是『資產上鏈』，第二階段是『制度上鏈』。HashKey Exchange 希望成為這一轉變的橋樑，讓規則、信任和創新能在同一個體系中協作。這次與上海商業銀行的合作，是香港金融體系向更高層次融合邁出的重要一步，讓傳統銀行與數字資產生態在監管框架內實現真正的理解與互信。」



Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧女士表示：「Visa 透過與上海商業銀行及HashKey Exchange 攜手協助推出一項解決方案，將第三代互聯網（Web3）資產引入 Visa 遍佈全球 1.5 億個商戶的網絡。這項計劃與我們對支付未來的願景高度契合，並彰顯跨界合作在打造更具包容性的金融生態系統中所發揮的重要作用。」





關於上海商業銀行

上海商業銀行於1950年在香港成立，為本地知名的華資銀行，以服務企業、中小企及高資產淨值人士稱著。其歷史可追溯至1915年由陳光甫先生創立的上海商業儲蓄銀行。本行透過遍佈全球各地共50 個辦事處及分行，包括香港、紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海及深圳等主要城市，致力提供量身訂造、多元化的產品和服務以滿足客戶各種需要，包括貸款、存款、貿易融資、匯款、證券交易，財富管理、保險、財資、外匯、信用卡及數碼銀行服務。



2000年，本行與內地的上海銀行*及台灣的上海商業儲蓄銀行^成立了三地「上海銀行」聯盟。透過聯盟，本行的網絡發展覆蓋中國各地、東南亞以至英美，擁有超過400個網點的強大網絡。



*上海銀行為中國內地註冊銀行，於香港沒持有銀行牌照，因此不受香港金融管理局所監管，但於香港設有全資子公司—上海銀行（香港）有限公司。

^上海商業儲蓄銀行為台灣註冊銀行，於香港設有分行。

關於HashKey Exchange

HashKey Exchange 致力於在合規、資金保障、平台安全方面爲虛擬資産交易所定義新標桿，Hash Blockchain Limited（HashKey Exchange） 是香港首批持牌零售虛擬資産交易所。目前已獲得香港証券及期貨事務監察委員會（証監會）批準，持有在《証券及期貨條例》下的第1類（証券交易）、第7類（提供自動化交易服務），以及在《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資産交易平台牌照，合規運營虛擬資産交易平台。作爲HashKey Group旗艦業務，HashKey Exchange 爲專業投資者（PI）與零售投資者提供一站式虛擬資産交易服務。HashKey Exchange已獲得ISO 27001（資訊安全）和ISO 27701（資料私隱）管理體系認証。爲遵守法律法規，HashKey Exchange不向中國大陸、美國和某些其他司法轄區的用戶提供服務。



HashKey Exchange新聞發布及廣告標準條款和免責聲明

https://support.hashkey.com/hc/zh-tw/articles/34286118049945-HashKey-Exchange新聞發布及廣告標準條款和免責聲明



