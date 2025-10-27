葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
上海商業銀行75周年誌慶 呈獻「傳承滬港‧連繫國際」展覽
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 上海商業銀行（「本行」）成立75周年，宣布舉辦一系列慶祝活動，由「傳承滬港‧連繫國際」為題的周年展覽掀開序幕。展覽於2025年11月8日至12月5日向公眾開放，概述本行從上海起源至扎根香港的傳奇歷程，展示數十年來開創先河的銀行服務，以及堅守連繫國際客戶的長遠承諾。本行服務網絡覆蓋紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海及深圳等主要金融樞紐。本行透過與內地上海銀行*及台灣上海商業儲蓄銀行^組成「三地上銀」策略聯盟，進一步拓展全球佈局，覆蓋中國各地、東南亞以至英美，擁有超過400個網點的強大網絡。
是次展覽精選75件展品，包括文物、文件、照片及互動裝置，彰顯本行深厚的歷史傳承。上海商業銀行的傳奇歷程起源自1915年，上海商業儲蓄銀行成立，其後成為中國最大的民營銀行#；1927年，成立中國旅社為子公司；1933年，於香港成立辦事處，翌年擴展為香港分行；至1950年在香港註冊成立，繼而發展成為擁有50間分行及辦事處的現代化國際金融機構。這些珍貴展品源自本行檔案庫，見證本行與香港銀行業的演變進程。
參觀者將有難得機會欣賞多件歷史珍品，其中不少為首次公開展出，包括：
參照1931年上海總行的龐大金庫門複製品，完美展示高度信賴及嚴密保安。打開金庫大門，將帶領參觀者連接世界各地。
上海商業銀行1968年總行及其遍佈全球各地的主要分行的精細建築模型。
1970至1980年代用於打印銀行本票的票機。訪客更可即場打印不同貨幣及幣值的「75周年時光本票」作個人專屬紀念品。
展覽不僅回顧過去，更前瞻未來。設有互動裝置「AI行政總裁」的數碼體驗區，展示上海商業銀行的數碼願景及最新金融科技應用，更可與行政總裁對話，了解如何透過金融科技為銀行業未來帶來變革。
銀行業的傳承、開創
上海商業銀行行政總裁林永德先生表示：「75年來，上海商業銀行與香港一同成長，與客戶建立跨越世代及地域的深厚信任和長遠關係。透過與中國內地的上海銀行及台灣的上海商業儲蓄銀行共同創建的『三地上銀』策略聯盟，為客戶拓展業務、投資及個人銀行服務，連接中國各地、東南亞以至英美的機遇。」
「這次展覽全面呈現本行的歷史進程與未來展望。我們回顧創辦人陳光甫先生的高瞻遠矚，他以推動工商發展和銀行服務普及化為己任，奠定了堅實的基礎；現在，我們深耕本土市場的同時，積極拓展海外機遇，致力於為客戶提供優質服務。展望未來，我們將繼續秉承傳統優勢，結合創新科技，不忘初心，在迅速變化的環境下穩步前行，為客戶、為社會創造價值。」
上海商業銀行75周年展覽
主題：
傳承滬港‧連繫國際
日期：
2025年11月8日至12月5日
地點：
中環皇后大道中12號 上海商業銀行大廈2樓及27樓
入場：
免費參觀（前往27樓展區需預先網上登記）
導賞團：
經網上報名預約參加，詳情稍後公布
關於75周年標誌
75周年標誌採用上海商業銀行獨特的紅色，配以「三地上銀」品牌中代表香港的紫色為主色調。數字「75」的設計既似絲帶亦如花瓣，猶如洋紫荊，象徵上海商業銀行與香港的緊密連繫，設計將本行標誌與周年誌慶完美融合。秉承絲帶所蘊藏的靈活、創新精神，本行將持續探索新機遇，為社會、客戶、員工及本行創造長遠價值。
關於上海商業銀行
上海商業銀行於1950年在香港成立，為本地知名的華資銀行，以服務企業、中小企及高資產淨值人士稱著。其歷史可追溯至1915年由陳光甫先生創立的上海商業儲蓄銀行。本行透過遍佈全球各地共50 個辦事處及分行，包括香港、紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海及深圳等主要城市，致力提供量身訂造、多元化的產品和服務以滿足客戶各種需要，包括貸款、存款、貿易融資、匯款、證券交易，財富管理、保險、財資、外匯、信用卡及數碼銀行服務。
2000年，本行與內地的上海銀行*及台灣的上海商業儲蓄銀行^成立了三地「上海銀行」聯盟。透過聯盟，本行的網絡發展覆蓋中國各地、東南亞以至英美。
*上海銀行為中國內地註冊銀行，於香港沒有持有銀行牌照，因此不受香港金融管理局所監管，但於香港設有全資子公司—上海銀行（香港）有限公司。
^ 上海商業儲蓄銀行為台灣註冊銀行，於香港設有分行。
# 到1930年，上海商業儲蓄銀行的存款達到全國民營銀行的首位。
