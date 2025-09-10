上海地鐵繁忙線試行拆座椅增企位 網民憂「板凳族」亂象加劇

上海地鐵表示，針對9號線高峰可能出現的車廂擁擠情況，上海地鐵探索嘗試在滿足安全條件的情況下，在9號線列車部分車廂區域增加乘客站立面積。（網上圖片）

上海地鐵其中一條繁忙路線9號線於繁忙時間的擁擠現象一直困擾當地市民，有乘客上周六（6日）發現部分車廂座椅被拆除，改為貼上防滑條。上海地鐵表示，針對9號線高峰可能出現的車廂擁擠情況，上海地鐵探索嘗試在滿足安全條件的情況下，在9號線列車部分車廂區域增加乘客站立面積。

約可增加25名乘客站立

目前9號線只有一列列車作試點，頭部和尾部車廂拆除了共4排座位，並在拆除座位的地板位置增加防滑膠，大約能增加25名乘客的站立位置。上海地鐵方面表示，後續將會視情況再決定是否進一步拆除座位。

有市民建議增加扶手保障乘客站立安全，亦有人擔心拆除部分座椅後，會為「板凳族」提供更多空間放置小板凳。

此前，上海地鐵部分線路車廂內出現的「小板凳」現象引發廣泛關注，其中9號線、11號線為「重災區」。

據介紹，此次9號線的試點並非上海地鐵首次採用「拆除座椅」的方式提升運能。早在2015年1月，針對16號線早高峰時段的大客流問題，上海地鐵運營方在確保載重負荷安全的前提下，拆除了16號線列車的部分座椅，以增加載客量。

