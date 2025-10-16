上海教區疑違中梵協議委任輔理主教 教宗最終確認任命 梵蒂岡：對中國需耐心與信任｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】梵蒂岡表示，天主教上海教區的吳建林神父，在昨日（15 日）完成了晉牧禮，正式被祝聖為上海教區輔理主教。根據資料，曾任全國政協委員的吳建林在今年 4 月 29 日獲上海教區確認為輔理主教，而教宗方濟各（Pope Francis）在 4 月 21 日去世；吳建林獲上海教區確認職位時，教宗一職仍然懸空，意味着明顯違反了《中梵協議》當中教宗本應擁有最終任命權的條款，因此事件被外媒和個別天主教媒體形容是中共對梵蒂岡的挑釁。教宗良十四世（Pope Leo XIV）最終在 8 月 11 日確認吳建林任命，而在吳建林被祝聖前幾日，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）仍然表示面對中國需要「耐心與信任」。

帕羅林：協議為推動主教任命的積極步驟

《中國天主教》報道，吳建林的祝聖典禮在徐家匯聖依納爵主敎座堂舉行，由中國天主教愛國會副主席、上海教區主教沈斌主禮，中國天主教主教團副主席、杭州教區楊永強主教等神父、修士、修女和教友代表等近 600 人都有參加典禮。

天主教媒體《Daily Compass》報道形容，吳建林的祝聖再一次侮辱了教廷和帕羅林，但帕羅林對目前中梵關係的處理手法更顯得「超現實」：在 10 月 10 日於宗座傳信大學舉行的研討會上，帕羅林在談及與北京的關係時，表示與中梵臨時協議仍在推進中，而他認為「這是推動主教任命的一個積極步驟。當然存在困難，但我們需要耐心與信任。」

教廷至今未回應「空窗期」任命舉動

報道統計，梵蒂岡跟中國在 2018 年起簽訂臨時協議以來，只有約 10 位左右的主教獲得正式任命，雖然外界認定教宗有最終任命權，但同時亦認為實際情況是中國政府訂立人選後，再交給教宗按照程序批准。除了吳建林之外，中方今年亦在未選出新教宗前的空窗期，推舉李建林出任河南新鄉教區主教，而李建林是河南省「禁止未成年人參加彌撒」通知書的簽署者之一。

自教宗良十四世上任以來，他都未就中國天主教的情況作正式回應，教廷亦未對中方非法任命李建林和吳建林的事件作官方聲明。報道估計，中國與梵蒂岡可能有就議題秘密會談，但結果或未如理想，而吳建林最終都在昨日於上海獲祝聖。

教宗：短期內繼續履行過往對中政策

教宗良十四世早前就受美國記者 Elise Ann Allen 專訪，表示他暫時未有新的對中政策，「短期內，我會繼續履行教廷多年前所採取的政策」，並且會與中方保持對話，又指教廷會在尊重文化和政治問題，以及面對中國天主教群體長期受到迫害或在信仰自由實踐上遇到困難時，繼續履行使命，不偏袒任何一方。

上月初，天主教香港教區主教周守仁樞機在梵蒂岡宗座大樓與教宗會談，這是周守仁今年 5 月在梵蒂岡參與選舉教宗會議、祝賀教宗新當選後，兩人首次深入會面。兩人會面期間談及中國和香港教會情況，周守仁指可以「幫助他加深了解中梵關係的現況」，並引述教宗指「現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向」。有評論認為，周守仁已經成為了教宗了解中國的重要渠道之一。