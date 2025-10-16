「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
上海教區疑違中梵協議委任輔理主教 教宗最終確認任命 梵蒂岡：對中國需耐心與信任｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】梵蒂岡表示，天主教上海教區的吳建林神父，在昨日（15 日）完成了晉牧禮，正式被祝聖為上海教區輔理主教。根據資料，曾任全國政協委員的吳建林在今年 4 月 29 日獲上海教區確認為輔理主教，而教宗方濟各（Pope Francis）在 4 月 21 日去世；吳建林獲上海教區確認職位時，教宗一職仍然懸空，意味着明顯違反了《中梵協議》當中教宗本應擁有最終任命權的條款，因此事件被外媒和個別天主教媒體形容是中共對梵蒂岡的挑釁。教宗良十四世（Pope Leo XIV）最終在 8 月 11 日確認吳建林任命，而在吳建林被祝聖前幾日，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）仍然表示面對中國需要「耐心與信任」。
帕羅林：協議為推動主教任命的積極步驟
《中國天主教》報道，吳建林的祝聖典禮在徐家匯聖依納爵主敎座堂舉行，由中國天主教愛國會副主席、上海教區主教沈斌主禮，中國天主教主教團副主席、杭州教區楊永強主教等神父、修士、修女和教友代表等近 600 人都有參加典禮。
天主教媒體《Daily Compass》報道形容，吳建林的祝聖再一次侮辱了教廷和帕羅林，但帕羅林對目前中梵關係的處理手法更顯得「超現實」：在 10 月 10 日於宗座傳信大學舉行的研討會上，帕羅林在談及與北京的關係時，表示與中梵臨時協議仍在推進中，而他認為「這是推動主教任命的一個積極步驟。當然存在困難，但我們需要耐心與信任。」
教廷至今未回應「空窗期」任命舉動
報道統計，梵蒂岡跟中國在 2018 年起簽訂臨時協議以來，只有約 10 位左右的主教獲得正式任命，雖然外界認定教宗有最終任命權，但同時亦認為實際情況是中國政府訂立人選後，再交給教宗按照程序批准。除了吳建林之外，中方今年亦在未選出新教宗前的空窗期，推舉李建林出任河南新鄉教區主教，而李建林是河南省「禁止未成年人參加彌撒」通知書的簽署者之一。
自教宗良十四世上任以來，他都未就中國天主教的情況作正式回應，教廷亦未對中方非法任命李建林和吳建林的事件作官方聲明。報道估計，中國與梵蒂岡可能有就議題秘密會談，但結果或未如理想，而吳建林最終都在昨日於上海獲祝聖。
教宗：短期內繼續履行過往對中政策
教宗良十四世早前就受美國記者 Elise Ann Allen 專訪，表示他暫時未有新的對中政策，「短期內，我會繼續履行教廷多年前所採取的政策」，並且會與中方保持對話，又指教廷會在尊重文化和政治問題，以及面對中國天主教群體長期受到迫害或在信仰自由實踐上遇到困難時，繼續履行使命，不偏袒任何一方。
上月初，天主教香港教區主教周守仁樞機在梵蒂岡宗座大樓與教宗會談，這是周守仁今年 5 月在梵蒂岡參與選舉教宗會議、祝賀教宗新當選後，兩人首次深入會面。兩人會面期間談及中國和香港教會情況，周守仁指可以「幫助他加深了解中梵關係的現況」，並引述教宗指「現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向」。有評論認為，周守仁已經成為了教宗了解中國的重要渠道之一。
其他人也在看
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 4 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 4 小時前
《愛．回家之開心速遞》有新成員？網民發現黑人「介入」單立文湯盈盈
《愛．回家之開心速遞》播出多年一直係TVB鎮台之寶，不時同《東張西望》成為每周收視之冠。做咗二千幾集，《愛》劇不時加入新人Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。Yahoo新聞 ・ 36 分鐘前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 6 小時前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 4 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖 網讚：根本真人版芭比！
當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan wi...styletc ・ 1 小時前
特朗普宣布美中處於貿易戰 貝森特提以拉長停火換調整稀土管制
【彭博】— 美國總統特朗普表示已與中國陷入了貿易戰，儘管他的財政部長斯科特·貝森特提議拉長關稅停火期來換取對北京在稀土出口管制上的調整。Bloomberg ・ 9 小時前
昆凌生3胎仍超苗條！公開好身材秘訣「3餐聰明分配」 專家揭關鍵在這3招
昆凌和周杰倫婚後生下3個孩子，然而身材一直保持健康窈窕，近日她受訪分享自己的瘦身祕訣，關鍵之一就是「晚餐戒澱粉 […]姊妹淘 ・ 2 小時前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 7 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro Max 褪色疑雲，宇宙橙不到一月變紅粉金？
iPhone 17 Pro 發售還未足一個月就遭遇了不少風波，繼門店充電座引發的背蓋劃傷後，現在又有 Reddit 用家聲稱自己的 iPhone 17 Pro Max 出現了褪色，宇宙橙直接變成了紅粉金。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
英超 ｜積分榜初現端倪 數據揭示誰是真正強者
英超賽季的格局正逐漸成形。雖然比賽結果最為關鍵，但它們並不能完全反映球隊的實際表現。預期進球（xG）數據可顯示球隊在比賽中的主導程度，當中創造多少高質素機會、同時在防守端讓對手難以得手。Yahoo 體育 ・ 16 小時前
啟德居民投訴冇食肆要搭車先食到飯 留言笑爆嘴呢個係豪宅證明？有冇見過邊到嘅居民投訴？
最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 9 小時前