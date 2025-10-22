不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
上海旅行團推介2025：迪士尼、朱家角、城隍廟、夜遊黃浦江
諗住去邊度快閃吓？不如去上海啦！呢個人人都叫佢「魔都」嘅地方，唔單止係中國嘅經濟火車頭，仲係一個集合咗東方古典味同現代Cyber感嘅城市，型到爆！想玩得輕鬆又深入？唔使自己plan到頭都大，參加一個高質嘅Local Tour就係你嘅懶人恩物！由見證百年歷史嘅外灘，到高到睇唔到頂嘅陸家嘴摩天大廈；由古色古香嘅豫園，到充滿童話夢想嘅迪士尼，有專業導遊帶住你玩，慳返時間之餘，仲可以聽到好多地道故仔！
Trip.com已經幫你揀好咗5個CP值超高嘅上海團，無論係想玩盡迪士尼，定係想文青上身City Walk，總有一個啱你心水！
🌟 5大精選上海Local Tour心水推介 🌟
1. 【迪士尼全攻略】唔使排隊玩到盡！上海迪士尼一日遊
講起上海，點可以唔提迪士尼？但一諗起條人龍就頭痛？呢個Tour啱晒你！包埋門票、Fast Pass同導遊，仲可以提早入園，唔使再排隊排到天荒地老，將所有時間用嚟玩盡佢！
行程Highlight:
🎟️ 包入場門票： 唔使自己撲飛。
⏱️ Fast Pass慳時間： 包8-14個熱門game快速通行，好似「飛越地平線」、「創極速光輪」呢啲必玩項目，唔使點排就玩到！
🚪 早鳥優先入園： 提早1個鐘入去，避開人潮慢慢影相。
👨🏫 專業導遊帶隊： 6-8個鐘貼身服務，幫你plan好晒路線，邊個位影相最靚都話埋你知。
🎆 必睇巡遊煙花： 帶你霸定靚位睇「米奇童話專列」同夜晚嘅「奇夢之光幻影秀」煙花，氣氛一流！
由刺激嘅「加勒比海盜」到夏天必玩嘅「雷鳴山漂流」，導遊會帶你玩盡所有精華！無論係一家大細、情侶拍拖定係成班Friend一齊去，都可以輕鬆投入夢幻世界，創造獨一無二嘅回憶！
👍 網友點睇 (4.9/5.0分)： 「一早就開始衝，玩晒所有想玩嘅嘢👍👍」、「導遊超好，幫我哋plan好晒，玩得好輕鬆！」
2. 【經典打卡一日遊】東方明珠＋城隍廟＋黃浦江夜景
第一次去上海，想一次過睇晒最經典嘅景點？呢個團就係你嘅不二之選！由日頭玩到夜晚，帶你感受上海由古到今嘅魅力變遷，隨手一影都係呃like大作！
行程Highlight:
🏯 古今穿越路線： 上晝去城隍廟食地道小食，感受老上海風味；下晝上東方明珠挑戰全透明觀光廊；夜晚再坐船夜遊黃浦江，睇盡兩岸燈飾！
📸 打卡無難度： 專業導遊識得捐窿捐罅搵最佳影相位，教你點影外灘先係最靚。
🚢 黃浦江Chok相一流： 坐住遊船睇住兩岸由古典嘅萬國建築，變成未來感十足嘅陸家嘴，超震撼！
行程速覽:
12:00： 豫園站集合出發
13:00： 玩轉【城隍廟】，掃街食好西
15:00： 上【東方明珠塔】，挑戰透明步道，360度睇晒上海全景
16:30： 參觀【上海城市歷史發展陳列館】，了解上海點樣由漁村變大都會
19:00： 【浦江夜遊】開始，欣賞世界級夜景
20:00： 外灘解散，自由活動
👍 網友點睇 (5.0/5.0分)： 「導遊Annie超正，好熟上海歷史，帶我哋去咗好多地方！」、「個行程安排得好好，外灘夜景真係靚到唔識形容！」
3. 【文青散步路線】武康路City Walk深度遊
厭倦咗走馬看花？不如嚟一場深度City Walk，慢慢感受上海嘅文藝氣息。呢條路線會帶你行入最有feel嘅街區，聽下導遊講故仔，發掘城市嘅另一面。
行程Highlight:
🏛️ 文青必行路線： 帶你行勻上海交通大學、宋慶齡故居、武康路，全部都係充滿故事嘅地方。
🎧 私人導賞體驗： 每人一部耳機，就算喺條街度都唔怕聽唔到導遊講解。
🏠 聽勻名人故仔： 深入了解宋慶齡、巴金呢啲名人嘅舊居同生活點滴。
👨👩👧👦 精品小團： 最多15人一團，唔會逼逼挾挾，體驗感UP！
呢個半日遊最啱鍾意歷史、影相打卡嘅你。行下停下，感受上海獨有嘅法式浪漫同民國風情，chill住咁過一個下晝。
💡 小貼士： 呢個係步行團，記得着對舒服嘅鞋啊！
4. 【穿越時空之旅】上海影視樂園＋朱家角古鎮
想試下着住旗袍，喺《上海灘》場景打卡？再順便去埋「上海威尼斯」感受水鄉風情？呢個團一次過滿足你兩個願望！
行程Highlight:
🎬 一秒穿越民國： 去上海影視樂園，周圍都係30年代老上海嘅街景，換套衫即刻變身做電影主角！
🏞️ 江南水鄉打卡： 下晝去千年古鎮朱家角，小橋流水人家，影相靚到不得了。
🚍 專車接送夠方便： 唔使自己諗點搭車，一架車搞掂晒。
✅ 純玩團唔使驚： 全程無購物點，玩得夠純粹、夠放心！
行程速覽:
08:40： 人民廣場集合
10:15： 玩轉【上海影視樂園】，瘋狂打卡
13:50： 漫遊【朱家角古鎮】，食下阿婆肉粽，感受水鄉慢活
17:00： 返回市區
👍 網友點睇 (4.9/5.0分)： 「孫導遊好nice，講解詳細，朱家角風景好靚，值得一去！」、「參加呢個團好方便，唔使煩交通，玩得好開心。」
5. 【歷史深度遊】四行倉庫＋中共一大會址半日遊
如果你對中國近代史有興趣，想了解呢座城市背後嘅深刻故事，呢個紅色文化深度遊就絕對唔可以錯過。用一個上晝嘅時間，帶你走進歷史現場。
行程Highlight:
🏛️ 經典紅色路線： 參觀「八百壯士」死守嘅四行倉庫，再去埋中共誕生地一大會址，感受歷史嘅厚重。
🎧 專業導覽夠深入： 全程用耳機講解，帶你了解每個細節背後嘅故事。
👨👩👧👦 小團制夠清靜： 最多15人一團，可以同導遊有更多互動。
呢個半日遊行程緊湊，內容豐富，好適合想深度了解上海嘅歷史迷，或者帶小朋友嚟一場有意義嘅親子學習之旅。
💡 小貼士： 行程大約13:00結束，下晝仲可以自己安排去其他地方玩！
🏨 住邊好？心水酒店推介 🏨
玩完成日咁攰，梗係要搵間好酒店叉足電！以下幾間都係網友好評，位置方便，CP值極高嘅選擇：
1. 上海南新雅皇冠假日酒店
上海南新雅皇冠假日酒店地處備受矚目的人民廣場區域，坐落在享有觀光、購物天堂美譽的南京路步行街之上，出門即覽商業街的百年風韻，優越的地理位置盡享申城繁華和人文薈萃。酒店緊鄰大型地鐵換乘站人民廣場站，四通八達的交通網絡，為您帶來高效出行體驗；臨近酒店的外灘、豫園、新天地等久負盛名的景點也可輕鬆抵達。
地址：南門九江路700號, 北門南京東路719號, 黃浦區, 上海, 200001
價錢：HK$1,094起
用戶評分: 9.4/10.0
來過很多次了，不僅位置優越，距離地鐵站和上海歷史博物館，豫園，外灘等旅遊景點近，房間也很乾凈整潔，床品柔軟，服務人員的態度也很熱情，尤其表揚前台Freya李，從入住之前就瞭解需求和喜好，幫忙安排房間，全程跟進，很細緻周到，滿意！
2. 上海新世界麗笙大酒店
上海新世界麗笙大酒店有限公司是上海新世界股份有限公司的全資子公司，由麗笙酒店集團管理。酒店位於上海最繁華也是最為聞名的——南京路上，毗鄰人民廣場，坐擁地鐵1、2、8號線，樓下無縫對接南京路步行街，步行即可到達外灘。
地址：南京西路88號, 黃浦區, 上海
價錢：HK$1,363起
用戶評分: 9.4/10.0
該説不説，第1次來上海，但是呢，酒店其實不是按價格看的水平，真的是臣服不起，住了兩天，第1次定的取消了第2次的在南京西路地鐵站口，乾淨衞生小個點，位置偏了點，於是就選擇了地圖上的這個酒店，聯繫了工作人員袁歡。服務非常好。帶我們參觀了一下酒店果斷就定下了，還幫我升了房，非常感謝，性價比超級高，以後來還住這兒這個地方。旅遊去出來的話還是非常方便的，去哪兒打車也就10來塊錢，就在南京西路 call. 緊挨着南京東路過馬路就是南京東路走到盡頭就是外灘。往北就是四行倉庫，下樓就是對面的人民廣場，隔壁就是杜莎夫人蠟像館，簡直棒極了。特別感謝服務人員袁歡先生，謝謝。
3. 上海新錦江大酒店
新錦江大酒店是錦江國際集團旗下的一家豪華商務酒店，酒店坐落於繁華的淮海路商業街區，毗鄰新天地、田子坊等時尚中心與人民廣場、外灘等城市中心。交通便捷，經高架和高速道路可以快速前往虹橋機場及浦東國際機場，4條地鐵線路可直達，與具有老上海韻味的13號線淮海中路站隔街相望。
地址：長樂路161號, 黃浦區, 上海
價錢：HK$870起
用戶評分: 9.2/10.0
這次是我時隔多年後再次入住這間酒店，帶家人入住。感覺：該酒店一如既往服務周到，前台服務員、車庫管理員、房間保潔員、41樓餐廳工作人員都很熱情，給人親切感。後台接線小妹妹接電話很敏捷。房間設施齊全，乾淨衞生。窗口有一張寬大辦公桌，可以在這裏舒適地做點事。很好，點贊
📚 仲未夠喉？即睇更多上海攻略 📚
【上海自由行】上海食買玩！上海景點、住宿、交通、美食、行程規劃等上海旅遊攻略
上海一日遊 2025 6 大必去景點、路線推薦、近郊景點、酒店全攻略
