上海浦東機場交通 | 浦東機場到市中心交通攻略，4種交通方式，最快8分鐘直達上海市區

上海浦東機場交通

歡迎來到璀璨迷人的上海！這座國際大都會以其浪漫的外灘風情、流光溢彩的都市夜景、深厚的歷史文化底蘊、琳瑯滿目的精緻美食，以及近年來備受矚目的上海迪士尼樂園，吸引著全球無數自由行旅客慕名而來，成為中國內地旅遊的熱門目的地！作為連接世界的樞紐，上海擁有兩大國際機場：上海虹橋國際機場（SHA）和上海浦東國際機場（PVG）。為了您的順暢旅程，務必在購買機票和出發前仔細確認您的抵達機場。本篇深度上海浦東機場交通攻略，將為您詳細解析從上海浦東國際機場（PVG）往返上海市中心的各種交通方式，助您輕鬆選擇最方便、最划算、最快捷的出行方案，甚至有機會體驗到最快8分鐘直達市區的速度！讓您一下飛機，就能無憂無慮地開啟精彩的上海探索之旅。

上海浦東機場交通 | 4 種交通方法比較

作為一座現代化的國際都市，上海的交通網絡建設得非常完善且高效。當您抵達上海浦東國際機場（PVG）後，無論是前往繁華的上海市中心，還是周邊區域，都有多種便捷的交通方式可供選擇。為了幫助您更好地規劃行程，我們將為您詳細介紹從上海浦東機場前往市中心的主要四種交通方法，讓您的上海浦東機場交通體驗輕鬆無憂。



懸浮列車 上海地鐵 機場巴士 的士 價錢（人民幣） 單程：50 元 視乎目的地 約 14 - 30 元 約 150 - 300 元 行車時間 約 8 分鐘 往龍陽路站，約 40 分鐘 約 60 - 80 分鐘 約 30 分鐘 班次 每 15 - 20 分鐘一班 每 4 - 8 分鐘一班 每 15 - 30 分鐘一班 24 小時 優點 - 最快前往上海市區的方法 - 上海浦東機場為地鐵 2 號線的車站，不用轉乘則可到達沿線目的地 - 不用轉乘，直達市中心 - 可以點對點直達目的地 缺點 - 只可到達龍陽路站，如要前往其他地方，需轉乘地鐵或的士 - 如需轉乘 2 號線以外的其他車站，轉車站比較大，不方便攜帶多件行李的乘客 - 上海市中心的交通非常繁忙，有機會遇上塞車的情況 - 上海市中心的交通非常繁忙，有機會遇上塞車的情況

上海浦東機場交通 | 懸浮列車

懸浮列車 營運時間 06:45 - 21:42 行車時間 約 8 分鐘 班次 每 15 - 20 分鐘一班 票價（人民幣） 單程：50 元 主要車站 浦東國際機場站、龍陽路站

上海浦東機場交通, 懸浮列車

圖片來源：竹竹子@TripMoment

上海浦東機場交通, 懸浮列車路線圖

圖片來源：上海地鐵

上海浦東機場交通 | 上海地鐵

上海地鐵 2 號線 營運時間 06:00 - 22:30 行車時間 往龍陽路站，約 40 分鐘 班次 約 4 - 8 分鐘 票價（人民幣） 視乎目的地 主要車站 2 號線：龍陽路站、陸家嘴站、靜安寺站、人民廣場站、南京東路站等

上海浦東機場交通, 上海地鐵路線圖

圖片來源：上海地鐵

上海浦東機場交通 | 機場巴士

路線 終點站 主要中途站 營運時間 班次 收費（人民幣） 機場一線 虹橋樞紐東交通中心 虹橋T2候機大樓、虹橋火車站 07:00 - 23:00 約 15 - 25 分鐘 30 元 機場二線 靜安寺 （不設中途站） 06:30 - 23:00 約 15 - 25 分鐘 22 元 機場三線 銀河賓館 龍陽路地鐵站、打浦路、肇嘉浜路天平路 07:00 - 23:00 約 15 - 20 分鐘 16 - 24 元 機場四線 虹口足球場 德平路浦東大道、五角場、運光新村 07:00 - 23:00 約 15 - 25 分鐘 16 - 22 元 機場五線 上海火車站 龍陽路地鐵站、世紀大道浦東南路（東方醫院）、延安東路浙江路、人民廣場 06:30 - 23:00 約 15 - 25 分鐘 16 - 22 元 機場六線 安化路定西路 龍東大道科苑路、龍陽路地鐵站、張楊路東方路、老西門、延安中路石門一路、延安西路華山路 21:00 - 24:00 約 30 分鐘 14 - 24 元 機場七線 上海南站 川沙路華夏東路、上南路華夏西路 07:30 - 23:00 約 15 - 25 分鐘 8 - 20 元 機場八線 南匯汽車站 當局大樓、海天三路啟航路、交通隊、海關倉庫、航油站、東方航空、河濱西路卡口、機場保稅區、金聞路聞居路、祝潘公路川南奉公路、千匯路南祝公路、南祝公路週祝公路、南祝公路祝成路、南祝公路衛亭路、鹽倉、民眾公路城東路 07:00 - 19:30 約 15 - 30 分鐘 2 - 10 元 機場九線 莘朱路 （不設中途站） 07:00 - 23:00 約 30 分鐘 22 元 夜宵線 虹橋樞紐東交通中心 龍陽路芳甸路站、世紀大道地鐵站站、延安東路浙江中路站、延安中路華山路站、延安西路虹許路站 23:05 後至當日航班（含延誤航班）結束後45分鐘 客滿即開 16 - 30 元

上海浦東機場交通 | 的士 / 包車

對於追求便捷舒適、時間寶貴的旅客，尤其是攜帶大量行李、或與長輩及孩童一同出行的家庭旅客來說，的士或預約包車服務無疑是從上海浦東機場前往市中心最理想的交通選擇。儘管車資相對較高，但其點對點直達的特性，能讓您省去轉乘的煩惱。上海的士提供全天24小時服務，上海浦東國際機場設有清晰指示的正規的士排隊點。然而，在機場高峰時段，的士等候時間可能會較長，此時強烈建議您考慮提前預約包車服務。特別是對於深夜抵達的航班，預訂包車能確保您一下飛機就能有專車等候，無需排隊，直接舒適且安全地抵達市區酒店，開啟無憂的上海之旅。

上海浦東機場交通 | 以目的地搜尋交通方法

由上海浦東機場出發，至 建議交通方式 龍陽路站 懸浮列車直達 東方明珠塔（陸家嘴站） 懸浮列車至龍陽路站轉乘上海地鐵 2 號線，或 外灘（南京東路站） 懸浮列車至龍陽路站轉乘上海地鐵 2 號線，或 靜安寺站 懸浮列車至龍陽路站轉乘上海地鐵 2 號線，或 豫園站 懸浮列車至龍陽路站轉乘上海地鐵 2 號線，至南京東路站轉乘 10 號線，或 虹橋機場（虹橋2號航站樓站） 懸浮列車至龍陽路站轉乘上海地鐵 2 號線，或 上海迪士尼樂園（迪士尼站） 懸浮列車至龍陽路站轉乘上海地鐵 2 號線，至江蘇路站轉乘 11 號線，或

上海浦東機場交通 | 紅眼或深夜航班



清醒抵達上海浦東機場交通 深夜抵達上海浦東機場交通 乘車方式 上海地鐵 2 號線 懸浮列車 夜宵線機場巴士 營運時間 06:00 - 22:30 06:45 - 21:42 23:05 後至當日航班（含延誤航班）結束後45分鐘 目的地 2 號線：龍陽路站、陸家嘴站、靜安寺站、人民廣場站、南京東路站等 直達龍陽路站，或到達後轉乘上海地鐵 2 號線 龍陽路芳甸路站、世紀大道地鐵站站、延安東路浙江中路站、延安中路華山路站、延安西路虹許路站、虹橋樞紐東交通中心

上海浦東機場交通 | 必備交通 Apps

高德地圖

在中國內地旅行，擁有一款實用的地圖導航App至關重要。高德地圖（AutoNavi Map）正是其中一款廣受好評、功能強大的應用程式。它不僅提供精準的實時交通狀況和導航服務，確保您在上海複雜的交通網絡中暢行無阻，還能為您提供詳細的地圖資訊、多元化的路線規劃選項。此外，高德地圖還集成了公共交通路線規劃（包括地鐵、公交等）以及共享單車資訊，是您規劃上海浦東機場交通及市區出行的必備工具，讓您的自由行更加順利便捷。

上海浦東機場交通, 高德地圖

滴滴出行

除了傳統的士，滴滴出行（Didi Chuxing）是中國內地最流行且最便捷的打車平台之一，也是解決上海浦東機場交通的熱門選擇。它提供多樣化的用車服務，包括經濟實惠的出租車、速度更快的快車、舒適豪華的專車，以及節約費用的拼車選項，滿足不同旅客的需求。用戶只需透過手機應用程式，即可輕鬆呼叫車輛，實時查看車輛位置，提前預估費用，並在行程結束後查閱詳細的行程記錄，為您的上海之行提供極大的便利和透明度。









上海浦東機場交通, DiDi

上海地鐵通

對於選擇軌道交通的自由行旅客而言，一款能掌握上海地鐵及懸浮列車等鐵路資訊的App絕對是您的出行利器。這類應用程式能提供實時的列車班次、詳細的換乘指引、精準的乘車時間預估以及透明的車費查詢，讓您輕鬆規劃從上海浦東機場到市區的交通路線。它是您探索上海、高效利用公共交通的必備應用，確保您的上海浦東機場交通體驗既省時又經濟。

上海浦東機場交通, 上海地鐵Apps

上海浦東機場交通 | 酒店推介

閨女迷上米奇妙妙屋動畫，帶她圓夢迪士尼住在這個酒店。不論是早餐、客房服務還是接送都做的很周到，晚上從迪士尼回去的車上還備有餅乾、飲品和夜宵，回到房間還備有泡腳桶。酒店周邊就是商業街吃飯也很方便，臨走還在酒店的小童遊樂園玩了一會體驗很棒

友推薦來的 房間很整潔 乾淨 服務特別好 很到位 無論是接送機的師傅還是送地鐵站的師傅都很熱情 上車下車行李完全不需要自己拿 到了酒店前台也會熱情的出來迎接幫忙拿行李 還有專門的管家 任何東西都是自助免費的 從迪士尼回來還有冰鎮水飲料等等 最主要的是很喜歡晚上這個夜宵 累了一天還有吃的 特別舒適 白天的水也是隨便喝 點外賣還有專門的機器人送到房間 好適合懶人！

雲和夜泊酒店（上海野生動物園店）

酒店服務好，周邊配套設施齊全 房間打掃很乾凈 住的很舒服 有免費班車前往迪士尼，早餐豐富。還有機場二十四小時服務 真的很棒 太好了 房間裏面還有紅茶和碧螺春 我建議住在這裏。服務人員都超級可愛。下次還入住荷逸唐酒店

我們真的很喜歡這家酒店。我會告訴你優點，接待處的人總是樂於提供幫助。每個人都有翻譯，如果我不懂中文，他們很容易理解我，並且隨時準備提供幫助。房間價格包含早餐和晚餐，真的很酷。這裏的菜餚選擇實在令人難以置信，每道菜都非常美味、新鮮。我從未在美國見過如此多的自助餐選擇。 房間很漂亮，一切都很舒適，與照片相符。三樓或四樓設有小童中心

上海野生動物園荷逸唐酒店（惠南地鐵站店）

上海浦東機場交通 | 必去景點

外灘

作為上海最具代表性的地標，外灘是每位遊客都不能錯過的必訪之地。這裡匯聚了文藝氣息濃郁的老碼頭、見證歷史變遷的和平飯店，以及夜晚時分燈火輝煌、流光溢彩的外灘夜景，被譽為中國內地最美的旅遊景點之一。漫步於此，彷彿穿越時空，感受上海的百年風華。更不容錯過的是登上黃浦江遊輪，在遊船上細細品味兩岸的繁華與夜幕下的璀璨燈光，捕捉令人驚嘆的城市天際線，絕對是您上海之行打卡留念的絕佳地點。

上海浦東機場交通, 外灘

立即預訂夜遊上海黃浦江外灘船票

東方明珠電視塔

在上海的天際線中，東方明珠廣播電視塔無疑是最具標誌性的建築之一。這座曾是中國大陸最高建築的巨塔高達468米，其獨特的設計由五個大小不一的球體巧妙組合而成，充滿未來感。登上東方明珠，不僅可以俯瞰整個上海的壯麗全景，感受這座城市的脈動，其頂層還設有旋轉餐廳，讓您在享用美食的同時，360度環迴欣賞浦江兩岸的日夜美景，是體驗上海高度與速度的絕佳去處。

上海浦東機場交通, 東方明珠塔

立即預訂東方明珠電視塔門票

南京路步行街

想要感受上海的商業脈搏與歷史底蘊？南京路步行街是您的不二之選。這條全長1,528米的繁華街道，匯聚了眾多歷史悠久的老牌百貨公司（如中國最早的民族百貨商店之一永安百貨），也雲集了時尚潮流的人氣小店和令人垂涎的地道美食。漫步其間，您既能感受到濃厚的歷史氣息，又能體驗到現代都市的活力與繁華。南京路步行街不僅是上海的購物天堂，更是人氣鼎盛、極具名氣的中國內地旅遊景點，無論是購物、用餐還是感受城市氛圍，都是絕佳的選擇。

上海浦東機場交通, 南京路步行街

圖片來源：STEVEN1226@TripMoment

迪士尼樂園

對於家庭旅客和所有懷抱童心的人來說，佔地廣達410公頃的上海迪士尼樂園度假區，無疑是上海之旅的點睛之筆。這裡擁有八個獨具魅力的主題園區，包括經典的米奇大街、充滿魔法的夢幻世界、奇妙的奇想花園、探索未來的明日世界、驚險刺激的寶藏灣、神秘的冒險島、歡樂無限的迪士尼·皮克斯玩具總動園，以及最新開放的「動物方城市」。上海迪士尼樂園以其世界級的遊樂設施、精彩的現場表演和沉浸式的體驗，成為中國內地最受親子歡迎、人氣爆棚的旅遊景點，為您和家人帶來難忘的夢幻回憶。

上海浦東機場交通, 上海迪士尼樂園

立即預訂迪士尼樂園門票

上海浦東機場交通 | 更多上海攻略

