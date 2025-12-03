上海演唱被叫停 大槻真希返日報平安：遺憾沒向歌迷道謝

演唱多首動畫《ONE PIECE》歌曲為人熟悉的日本女歌手大槻真希，上月28日在上海演出時，唱到一半被叫停，並被工作人員請落台，引起爭議。已返回日本的她，前日(1日)於社交網留言報平安，直言遺憾是沒能向當天到場支持她的歌迷親口致謝。

今天(3日)，她又在限時動態表示不想再看到自己被強制中斷演出的畫面，也直言「《航海王》不該被玷汙，就算咪高峯被搶走，我還是能唱。」

動畫《ONE PIECE》女歌手大槻真希，上月28日在上海演出途中，被工作人員叫停。

已返回日本的大槻，在社交網以日文及英文留言報平安。